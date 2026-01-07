Trump anunció que Venezuela usará el acuerdo petrolero para comprar solo productos de Estados Unidos

El mensaje de la Casa Blanca

La Casa Blanca afirmó este miércoles que Estados Unidos ejerce "la máxima influencia" sobre el gobierno interino de Venezuela y confirmó que ya comenzó a comercializar petróleo del país caribeño que había sido incautado por Washington, en el marco de un entendimiento alcanzado con las autoridades de Caracas.

La portavoz presidencial, Karoline Leavitt, sostuvo en conferencia de prensa que la administración de Donald Trump mantiene “la máxima capacidad de presión” sobre el Ejecutivo encabezado por Delcy Rodríguez y aseguró que las decisiones del nuevo gobierno venezolano "van a seguir estando dictadas por los Estados Unidos de América".

“En este momento tenemos la máxima influencia sobre las autoridades interinas de Venezuela”, afirmó Leavitt, quien remarcó que Trump dejó en claro que el país sudamericano “ya no enviará drogas ilegales a Estados Unidos", ni tampoco "traficará personas ni colaborará con cárteles criminales”, como —según dijo— ocurrió en el pasado.

La funcionaria enmarcó esas definiciones dentro de la política exterior del republicano y defendió la operación que derivó en la captura de Nicolás Maduro y su traslado a Nueva York para enfrentar cargos por narcoterrorismo. “No hay nada más ‘Estados Unidos primero’ que esta operación”, aseguró.

La reunión de Trump con las petroleras

En ese contexto, Leavitt anunció que el presidente estadounidense recibirá este viernes en la Casa Blanca a directivos de las principales petroleras estadounidenses y anticipó que Washington avanzará en el control de la comercialización del crudo venezolano. Según explicó, el objetivo es tanto abastecer al mercado estadounidense como impedir ventas en el mercado negro a precios inferiores a los de referencia internacional.

La portavoz confirmó además que el Gobierno norteamericano ya inició la venta de petróleo venezolano en el mercado global y que para ello contrató a grandes comercializadoras de materias primas y entidades bancarias internacionales que brindan apoyo financiero a la operación.

Sus declaraciones se produjeron luego de que Estados Unidos incautara otros dos buques petroleros vinculados a Venezuela, uno de los cuales transportaría cerca de dos millones de barriles de crudo en el Caribe, y tras los dichos de Trump sobre un acuerdo para comercializar entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo venezolano.

Leavitt precisó que se trata de crudo previamente sancionado, almacenado en buques y barriles, cuya liberación fue autorizada por el gobierno interino venezolano. Ese petróleo, aseguró, llegará “muy pronto” a Estados Unidos.

Washington también exigió acceso pleno a las reservas energéticas venezolanas, una condición que Delcy Rodríguez aceptó discutir, aunque rechazó que su administración esté subordinada a decisiones del Gobierno estadounidense.

En paralelo, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que Estados Unidos cuenta con un plan definido para Venezuela tras la caída de Maduro. “No estamos improvisando”, sostuvo ante periodistas en el Capitolio, luego de informar a senadores sobre la estrategia oficial.

"Les hemos detallado los planes. Se lo hemos descrito", insistió el jefe de la diplomacia de EE.UU., como forma de respuesta a las críticas recibidas por el sector de los demócratas.