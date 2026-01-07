La Casa Blanca afirmó que Estados Unidos ejerce la "máxima influencia" sobre Venezuela

La reunión de Trump con las petroleras

En ese contexto, Leavitt anunció que el presidente estadounidense recibirá este viernes en la Casa Blanca a directivos de las principales petroleras estadounidenses y anticipó que Washington avanzará en el control de la comercialización del crudo venezolano. Según explicó, el objetivo es tanto abastecer al mercado estadounidense como impedir ventas en el mercado negro a precios inferiores a los de referencia internacional.

La portavoz confirmó además que el Gobierno norteamericano ya inició la venta de petróleo venezolano en el mercado global y que para ello contrató a grandes comercializadoras de materias primas y entidades bancarias internacionales que brindan apoyo financiero a la operación.

Sus declaraciones se produjeron luego de que Estados Unidos incautara otros dos buques petroleros vinculados a Venezuela, uno de los cuales transportaría cerca de dos millones de barriles de crudo en el Caribe, y tras los dichos de Trump sobre un acuerdo para comercializar entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo venezolano.

Trump petróleo Venezuela Trump dijo que espera recibir entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo provenientes de Venezuela. (Foto: Reuters).

Leavitt precisó que se trata de crudo previamente sancionado, almacenado en buques y barriles, cuya liberación fue autorizada por el gobierno interino venezolano. Ese petróleo, aseguró, llegará “muy pronto” a Estados Unidos.

Washington también exigió acceso pleno a las reservas energéticas venezolanas, una condición que Delcy Rodríguez aceptó discutir, aunque rechazó que su administración esté subordinada a decisiones del Gobierno estadounidense.

En paralelo, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que Estados Unidos cuenta con un plan definido para Venezuela tras la caída de Maduro. “No estamos improvisando”, sostuvo ante periodistas en el Capitolio, luego de informar a senadores sobre la estrategia oficial.

"Les hemos detallado los planes. Se lo hemos descrito", insistió el jefe de la diplomacia de EE.UU., como forma de respuesta a las críticas recibidas por el sector de los demócratas.