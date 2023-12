Balance 2023: un año marcado por escándalos, guerras y catástrofes climáticas

Lula, presidente de Brasil por tercera vez

lula presidente.jpg Lula da Silva llega a la tercera presidencia en Brasil (Foto: gentileza Unidiversidad).

Literalmente, fue una de las primeras noticias del año. El 1 de enero asumió Luiz Inacio "Lula" da Silva, por tercera vez como presidente de Brasil. Rival político -sobre todo, ideológico- de Jair Bolsonaro, derrotó en 2022 en la segunda vuelta al entonces presidente que buscaba ser reelecto. Por la causa del Lava jato (anulada finalmente por el Tribunal Superior de Justicia), Lula estuvo 500 días en la cárcel, lo que le impidió confrontar con Bolsonaro en 2018. Pero cuatro años más tarde tuvo su revancha, ganó las elecciones y asumió como presidente a los 78 años.

sudamerica.jpg Sudamérica tuvo elecciones en Paraguay y en Ecuador, además del rechazo a la nueva Constitución en Chile. Venezuela y Guyana, en tensión por una disputa limítrofe (Foto: A24.com).

En la región también asumió Sebastián Peña como presidente en Paraguay y Daniel Noboa en Ecuador. Chile rechazó por segunda vez un texto constitucional que reemplace la que quedó tras la dictadura del general Augusto Pinochet. Nicolás Maduro termina el año en tensión con Guyana por la disputa del territorio del Esequibo, que involucra a Estados Unidos y al Reino Unido.

La revolución de ChatGPT

chatgpt.jpg La Inteligencia Artificial es la revolución del año 2023. Imposible pensar la vida diaria ya sin ella (Foto: gentileza Open AI).

Se presentó oficialmente en noviembre de 2022. Pero la Inteligencia Artificial desarrollada por Open IA se convirtió en este año en una herramienta insustituible. Útil en todos los terrenos para el ser humano, al mismo tiempo ha despertado alarma, incluso de sus propios creadores, por el peligro que puede suponer un desarrollo sin límites ni controles. ¿Podrá desplazar o “desechar” al hombre en algún momento? Lo cierto que es ya no se puede entender el mundo sin la Inteligencia Artificial.

Catástrofes naturales, calor récord para el planeta y el cambio climático

terremotos.jpg Tormentas, inundaciones y terremotos devastadores en todo el planeta durante este año (Foto: A24.com).

Otro de los temas presentes durante todo el año fueron los desastres naturales. Sorprendió la magnitud de un terremoto que entre Siria y Turquía dejó una devastación inusitada y más de 50.000 muertos. Fue el 6 de febrero, pero a ese fenómeno le siguieron otros terremotos en Marruecos, inundaciones colosales en el sur de Brasil (las peores en 1.000 años en esa zona de Sudamérica) y también en Libia.

calor extremo.jpg El año 2023 fue el más caluroso en la historia del planeta desde que hay mediciones (Foto: gentileza Arab News).

Por otra parte, 2023 marcó un récord desde que se lleva el registro de las temperaturas: fue el año más caluroso para el planeta, con julio como su pico más alto. Tal vez por eso, la cumbre del clima COP28, que comenzó con una polémica declaración de su anfitrión, pudo llegar a ratificar el compromiso de eliminar, en un plazo cercano, el uso de combustibles fósiles, contaminantes y que alimentan al efecto invernadero.

Milagro en la selva colombiana

niños de la selva.jpg Cuatro hermanitos resistieron durante 40 días en medio de la selva (Foto: gentileza El Universal).

En Julio, la humanidad tuvo una noticia tan milagrosa como positiva. Luego de pasar 40 días perdidos en la selva colombiana, 4 hermanitos pudieron ser rescatados con vida. Viajaban con su madre en una avioneta que se estrelló el 1 de mayo. La madre murió y los niños pudieron sobrevivir pese a tener 13, 9, 4 y 1 año. La mayor, apenas en el inicio de la adolescencia, logró mantener con vida a sus hermanos hasta que el ejército colombiano pudo rescatarlos.

De la alegría mundial al "beso del escándalo"

beso español.jpg Luis Rubiales y el escándalo por un beso sin consentimiento a una jugadora de la selección española de fútbol (Foto: A24.com).

España ganó el Mundial de fútbol femenino por primera vez en su historia y ante la gran favorita, Inglaterra. Pero el festejo pronto derivó en un escándalo cuando Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol (FEF) besó en la boca a la jugadora Jenni Hermoso durante la premiación.

Poco después, la futbolista denunció que ese no fue un beso consentido y que se sintió violentada. El caso dio la vuelta al mundo. Hermoso tuvo la solidaridad de sus compañeras de selección y muchas figuras, no solo del fútbol, en el mundo entero. Finalmente, se abrió en expediente en la justicia española contra Rubiales. El tema también llegó al parlamento europeo como una grave falta a las cuestiones de género. Incluso, las jugadoras españolas se negaron a volver a integrar su seleccionado hasta ver una respuesta a su planteo.

Rubiales fue suspendido por la FIFA y, además, echado como presidente o integrante de la Federación española de Fútbol. También se reemplazó al director técnico.

La coronación de Carlos III

rey carlos III.jpg Carlos III y Camila, los nuevos reyes de Gran Bretaña (Foto: gentileza The Independent).

Tuvo que esperar un año desde la muerte de la reina Isabel II, la monarca que encabezó a la corona británica durante 70 años, para poder ser coronado como el nuevo rey. El príncipe Carlos, marido en primeras nupcias de Lady Di, se convirtió en el rey Carlos III y, como tal, fue coronado el 6 de mayo de este año. Por una disposición final de Isabel II, Camila Parker, la segunda esposa -y amor de toda la vida de Carlos, pese a su matrimonio con Diana- también fue coronada y no como "reina consorte", una jerarquía menor, sino como reina de Gran Bretaña. A los 74 años, Carlos fue la persona de mayor edad en llegar al trono británico en toda su historia.

Una guerra que conmueve a la humanidad

israel y gaza.jpg El 7 de octubre milicianos de Hamás invadieron Israel. Luego sobrevino la guerra declarada por el primer ministro Netanyahu que tiene causa destrucción diaria en la franja de Gaza. (Foto: A24.com)

El 7 de octubre, a las 6.30 de la mañana, escuadrones de Hamas sorprendieron a Israel y su poderoso sistema de defensa. Ingresaron por tierra, mar y desde el aire a su territorio. Causaron más de 1.400 muertos y más de 200 personas fueron secuestradas y llevadas a la Franja de Gaza. Fue el mayor número de muertos desde el Holocausto para los judíos. Entre los 200 rehenes, hubo 21 argentinos.

A partir de esto, Israel lanzó una ofensiva como respuesta que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, repite hasta el día de hoy que solo se detendrá cuando no queden vivos integrantes de Hamas y ese grupo haya perdido toda capacidad militar. El ataque sobre la Franja ya provocó más de 50.000 muertos, un drama humano denunciado por las Naciones Unidas.

Esto no hizo más que aumentar la tensión mundial iniciada por la guerra entre Rusia y Ucrania, que cumplió un año el 24 de febrero pasado y tampoco tiene perspectivas de hallar la paz a casi dos años de conflicto.

Música: un regreso impensado y un récord extraordinario

beatles y taylor swift.jpg Los Beatles, gracias a la tecnología, volvieron a cantar juntos un tema inédito. Taylor Swift, persona del año para la revista TIME (Foto: A24.com).

Parecía imposible, pero un día volvieron a sonar Los Beatles con un tema inédito. El 2 de noviembre se lanzó al mundo "Now and then" (Ahora y entonces) con los 4 fabulosos de Liverpool. A pesar del asesinato de John Lennon el 8 de diciembre de 1980 y la muerte de George Harrison el 29 de noviembre de 2001, Paul McCartney hizo un complejo trabajo con ayuda de técnicos especializados para "pulir" un tema de Lennon grabado en un "cassette" que Yoko Ono le entregó una vez.

Se logró separar por completo la voz de Lennon. A eso se sumaron arreglos y acompañamientos que había iniciado Harrison a fines de los 90 para ese tema, aunque no le gustaba. Finalmente, con la batería de Ringo Starr y la música y la voz de McCartney, Los Beatles volvieron "a tocar". Luego de 53 años de la separación de la banda más famosa de la música, "Now and then" se convirtió en la última creación de los fabulosos 4.

Pero el año 2023, en términos globales, fue el de la cantante norteamericana Taylor Swift. Desde el folk americano evolucionó y revolucionó el mercado mundial. A tal punto que su gira por todo el planeta recaudó más de 1.000 millones de dólares. En cada ciudad que se presentó aumentaron los ingresos del PBI local. Lideró listas en el streaming musical y, por todo eso, la revista TIME la nombró como "persona del año".

milei presidente.jpg Hace dos años era un desconocido que llegaba como "outsider" a la política. Desde el 10 de diciembre, Javier Milei es el presidente argentino (Foto: gentileza La otra cara de las noticias).

Un presidente "libertario"

Visto como un fenómeno en todo el mundo, Javier Milei, el candidato de La Libertad Avanza, ganó las elecciones y se convirtió en el presidente de la Argentina, a solo dos años de haberse presentado en la política y ganar un escaño como diputado. Su discurso contra la "casta" en la que englobó a políticos, empresarios y sindicalistas tradicionales le permitieron crecer de manera arrolladora.

Fue el candidato más votado en las PASO y llegó segundo en la primera vuelta, dejando afuera de la competencia a la alianza de Juntos por el Cambio. Finalmente, en el balotaje del 19 de noviembre derrotó con el 55,65% de los votos al candidato oficial y ministro de Economía, Sergio Massa. La prensa internacional lo ha caracterizado muchas veces como un émulo de Donald Trump o Jair Bolsonaro. Pero su perfil es totalmente novedoso y propio.

Asumió el 10 de diciembre y decidió no hablar ante la Asamblea Legislativa, sino desde la escalinata del Congreso a quienes se reunieron en la plaza para escucharlo. Acaba de presentar una serie de reformas estructurales en múltiples áreas por medio de un voluminoso Decreto de Necesidad y Urgencia y un proyecto con más de 600 artículos para ser analizado por el Poder Legislativo en sesiones extraordinarias.

Así, el año 2023 llega a su fin.