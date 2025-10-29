Cómo fueron las últimas horas de la resistencia narco en el bosque secreto de Río de Janeiro

muertos en la mata de Río Cuerpos para reconocimiento en la calle y la búsqueda de cuerpos en el bosque cercano del enfrentamiento. (Foto: Gentileza Globo)

Precisamente, la policía tomo hasta esa prevención. Se dispuso de manera especial con varios escuadrones, para evitar que la "vía de escape habitual" les permitiera escapar esta vez.

El balance oficial indica además 113 personas detenidas y 118 armas de fuego incautadas, entre fusiles de asalto, ametralladoras y granadas. Voceros del gobierno estatal calificaron el operativo como “el mayor golpe en la historia del Comando Vermelho”, la organización criminal más antigua y poderosa de Brasil, con dominio sobre buena parte del tráfico de drogas en Río de Janeiro.

La acción fue coordinada entre la Policía Civil, la Policía Militar y unidades de élite, con apoyo de helicópteros y vehículos blindados. Si bien las autoridades celebraron el resultado, organismos de derechos humanos expresaron preocupación por la magnitud de las muertes y pidieron una investigación independiente sobre posibles abusos.

Embed

El "muro" de BOPE

Así se llamó a la "valla imaginaria" que trazó la policía para que los comandos vermelhos no pudieran huir por los bosques cercanos a las favelas. El jefe del operativo detalló: “La operación se centró en la zona boscosa, donde los delincuentes se ocultan y atacan a la policía. Se decidió proteger la vida de los residentes. Hubo daños colaterales menores: cuatro personas inocentes resultaron heridas, pero no de gravedad. No utilizamos aeronaves para evitar exponer a los agentes que se encontraban en la zona boscosa", agregó.

“Toda la planificación se realizó para alejar el conflicto de la zona urbana de la comunidad, ya que allí reside mucha gente inocente. Al eliminar esa zona, reducimos la probabilidad de que haya personas inocentes o residentes en una zona boscosa densa. Incluso en aquel momento, era difícil encontrar a alguien que no trabajara para los narcotraficantes en esa zona", fue la explicación para evitar que se escaparan.

el comando vermelho y la fuga que no fue El comando Vermelho, atrapado en el propio bosque que usaban para escapar. (Foto: Gentileza G1)

Por lo tanto, la policía dice que tiene fundamentos para afirmar que los 115 fallecidos eran delincuentes. No podemos imaginar a personas inocentes con ropa de camuflaje o chalecos antibalas”, explicaron las autoridades. El bosque que tantas veces los ayudó a escapar, esta vez fue su cementerio.