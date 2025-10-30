El letal comentario de Mario Pergolini a Nancy Pazos por el enfrentamiento con su hijo Nicanor

Y si bien horas después la periodista de C5N intentó calmar las aguas, minimizar la situación y negar haber dicho lo que dijo, este miércoles por la noche Mario Pergolini se refirió al escandalete en su particular repaso de las noticias del día en Otro Día Perdido (El Trece).

De esta manera, después de que Agustín Rada Aristarán leyera las contundentes frases de Nicanor apoyando a su padre y, de alguna manera, señalando a su madre, Pergolini soltó una de sus picantes reflexiones al respecto. “¿Qué feo ver a tu familia dividida por algo tan dañino, ¿no?”, deslizó Mario al tiempo que Layla le consultó si se refería a la política, pero el conductor disparó sin filtro: “No, Nancy Pazos”.

Mario Pergolini sobre cruce Nancy Pazos,Diego Santilli y Nicanor Santilli Pazos

Cuál el drástico anuncio de Mario Pergolini sobre su futuro profesional

El mundo de los medios se vio sorprendido por el reciente anuncio de Mario Pergolini apenas dos semanas atrás. Tras más de una década al frente de Vorterix, la plataforma que fundó y desde donde combinó radio y streaming, confirmó que a partir de 2025 dejará de estar al aire de manera diaria. La noticia se dio a conocer durante una entrevista en Edición Especial, el ciclo de Luzu TV conducido por Nico Occhiato y Martín Garabal.

En la conversación, Pergolini aclaró que su decisión no responde a un agotamiento laboral, sino a un replanteo sobre el formato y su vínculo con la audiencia. “Ya estoy grande para el streaming. En vivo ya no voy a estar más. Yo creo que el streaming se volvió muy joven y todavía no nació un streaming para gente a la cual yo le pueda hablar un poco más”, expresó con total sinceridad.

El conductor agregó que atraviesa un momento en el que le interesa explorar nuevas alternativas. “A esta altura ya me gustaría hacer otra cosa, no sé si me gustaría estar solo charlando”, indicó, dejando en claro que se trata de una búsqueda personal y no de un conflicto interno o cansancio profesional.

A pesar de su retiro del streaming diario, Pergolini aseguró que no se alejará por completo del medio. “Quiero hacer otras cosas y sí voy a hacer programas especiales el año que viene, pero no voy a estar en vivo todos los días”, adelantó, anticipando que su participación será más esporádica y centrada en proyectos puntuales.

Sus declaraciones generaron rápida repercusión. En Puro Show (El Trece), el fragmento de la entrevista fue motivo de análisis. Matías Vázquez opinó: “Siento que es como un palito también para Tinelli, ¿no? Porque él dice ‘me retiro del streaming’ y Marcelo Tinelli justo ahora se lanza en el mundo del streaming”.

Por su parte, Pampito recordó la importancia de Pergolini como pionero del formato digital: “No nos olvidemos que Mario fue el primero que la vio, el que dijo ‘che, todo se va a ir para YouTube’. Me sorprende su postura, porque yo creo como vos, que hay un público para todos en el streaming”.

Desde una perspectiva comercial, Pochi sostuvo: “Para mí no es un súper negocio. Porque él, cuando le dio una entrevista a unos chicos jóvenes, decía que no existía en el mundo del stream la cantidad de views que dicen que existen”, sugiriendo que la decisión podría responder también a cuestiones económicas.

La salida de Pergolini cierra un capítulo significativo en la historia del streaming argentino y deja la expectativa sobre cuáles serán sus próximos pasos en la comunicación, mientras muchos analizan el impacto de su legado en la era digital.