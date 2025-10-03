Donald Trump se pronunció después del comunicado de Hamas y le hizo un pedido a Israel

Hamas aclaró que cualquier decisión sobre el futuro del territorio debe definirse dentro de un proceso nacional palestino, en el que la organización desea participar de manera activa y responsable.

El plan de Trump contempla un alto el fuego, la liberación de los rehenes en un plazo de 72 horas, el desarme de Hamas y la retirada gradual de las fuerzas israelíes. La iniciativa cuenta con respaldo de varias potencias internacionales, incluidos países árabes y musulmanes.

Tanto Trump como la Casa Blanca difundieron la declaración de Hamas en redes sociales, un hecho poco habitual. El mandatario había dado plazo al grupo hasta el domingo por la noche para responder al plan, advirtiendo que de no aceptar, podría enfrentar “todo el infierno”.

La comunidad internacional sigue con atención el desarrollo de las negociaciones, mientras persisten dudas sobre la implementación práctica del plan, especialmente en lo relativo a la desmilitarización de Hamas y la administración futura del enclave. Trump ha señalado que, de concretarse, el acuerdo podría abrir paso a una paz largamente esperada en Medio Oriente.