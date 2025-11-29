Chechu Bonelli responsabilizó a Darío Cvitanich por un dolor que no la deja vivir en paz: "Me largué a llorar"

Al evocarla, habló de esos momentos que vivían juntas en Baradero, donde siempre encontraba contención y un cariño que la hacía sentir en casa. Recordó con nostalgia la calidez de esos gestos simples pero profundos que la marcaron: “¿Qué querés comer? Yo te preparo, acostate, dormí. Y yo decía, ay, sí, qué lindo, quiero esto. Y ahora la sensación de familia para mí se me rompió. Me he largado a llorar, es una de las cosas que más sufrí de la separación, el tener que cortar con eso. Porque la amo con toda mi alma”.

“Ella tiene todos hijos varones, entonces es como que yo era una hija también para ella. Todo lo que aprendí de la maternidad lo aprendí con ella”, cerró Chechu.

Embed

Qué dijo Ivana Figueiras de Chechu Bonelli

Ivana Figueiras salió con los tapones de punta contra Chechu Bonelli luego de sentir que ya se había cruzado un límite al hablar constantemente de ella y de su relación con Darío Cvitanich frente al público. Lejos de quedarse ahí, reveló que vive un verdadero infierno en las redes sociales, donde recibe comentarios inmorales que la tienen profundamente preocupada.

El nuevo capítulo del conflicto estalló luego de que comenzara a circular una foto de Ivana caminando por un shopping junto a una de sus hijas. Lo que parecía una postal cotidiana terminó desencadenando su fastidio, al punto de que decidió hacer público el desgaste que viene atravesando desde que confirmó su relación con el exfutbolista.

En su descargo, expuso el hostigamiento que viene recibiendo en redes sociales, relatando que “hace meses me estoy bancando que me llamen Tatiana, que me puteen, me bardeen. Me digan rompe hogares, rompe familias. Yo tengo dos hijas mujeres. El 14 de julio fue la primera vez que vi a Darío. Juro por mis hijas”.

“A partir de ahí sufrí amenaza de todo tipo, amiguitas escribiéndome, etc. Su ex escribiéndole diciéndole que ya se iba a enterar cosas mías (por suerte tengo los mensajes), la chica que trabaja en su casa escribiendo mis fotos de Instagram. Todo una locura que jamás viví. Yo estuve con alguien separado. Si él no le dejó las cosas claras a la ex, no es problema mío. Déjenme en paz. No quiero ser parte de este circo. Gracias", comunicó en un tenso tono.

Ivana Figueiras

Finalmente, apuntó sin rodeos contra Bonelli, dejando una frase tajante dirigida directamente a la modelo: “Entiendo que garpe mucho más ser la ex despechada. La pobrecita. Pero a mí déjenme en paz. No rompí ninguna familia. Besos”.