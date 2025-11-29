A24.com

No se dan tregua

El lapidario mensaje de Darío Cvitanich a Chechu Bonelli tras los comentarios sobre su mamá: "Mirá que..."

Luego de que Chechu Bonelli se quebrara al hablar lo mucho que extrañaba hablar con su exsuegra, Darío Cvitanich hizo una terrible acusación contra ella que la deja mal parada.

29 nov 2025, 23:45
Darío Cvitanich no quiso quedarse callado ni mucho menos después de escuchar las declaraciones de Chechu Bonelli, quien se mostró profundamente movilizada al hablar del vínculo con su exsuegra, de cuánto la extraña y de cómo ese lazo se convirtió en uno de los dolores más fuertes tras la separación. Su relato conmovió al público y generó empatía inmediata… pero no al exfutbolista, que lejos de hacer silencio, decidió responder y dejar su postura bien marcada.

Como ocurre con cualquier conflicto en la era digital, el comentario de Chechu se viralizó de inmediato y llegó casi en tiempo real a los ojos de Cvitanich. Lejos de quedarse al margen, el exfutbolista decidió reaccionar: mientras el testimonio de Bonelli se cargaba de nostalgia, lágrimas y la sensación de “familia rota”, él optó por un mensaje acusatorio en su cuenta de Instagram, donde además defendió a su actual pareja, Ivana Figueiras.

Con un tono de evidente fastidio y defendiendo los límites de su vida personal, Cvitanich citó un posteo de Infobae que recogía la nota del llanto de Bonelli y lanzó: “Mirá qué bueno, querías hacerle pagar los pasajes a mi mamá, cuando viajaba… Y mejor no sigo, con mi familia, mi pareja y mi vida no”.

Darío Cvitanich

Qué dijo Chechu Bonelli de la mamá de Darío Cvitanich

Chechu Bonelli sumó un nuevo capítulo a la tensa relación que mantiene con Darío Cvitanich al hablar, entre lágrimas, de uno de los momentos más difíciles tras su separación: la obligación de cortar todo vínculo con su exsuegra, aparentemente por decisión de él. Para la periodista, esa relación tenía un valor emocional enorme, y la imposición la golpeó con fuerza, sobre todo considerando que la ruptura —como ya es público— no se dio en los mejores términos.

La distancia con su exsuegra marcó un antes y un después en su proceso personal. No solo significó despedirse de alguien que se había convertido en un pilar afectivo, sino también asumir que el final de la pareja traía consigo pérdidas que no esperaba enfrentar. En su relato en La Casa del Streaming, Bonelli dejó en evidencia cuánto le costó aceptar esa separación forzada y cómo se sumó al torbellino emocional que atravesó durante todo el año.

El programa quiso indagar en la profundidad de ese vínculo y la conversación se volvió íntima y emotiva. La cantante no pudo ocultar lo que siente: “Ay, no, la amo con toda mi alma”.

“Me invitaron a no tenerlo más, a retirarme de ahí, pero hasta hace poco seguía viajando y amo, o sea, para mí la sensación de hogar es esa, es ir a visitarla y aparte es una genia”, explicó Chechu, con la voz quebrada, cómo la ruptura impactó incluso en esa relación que consideraba un refugio:

Recordando los días compartidos en Baradero, Bonelli evocó con nostalgia la calidez y los gestos cotidianos que la hicieron sentir en casa: “¿Qué querés comer? Yo te preparo, acostate, dormí. Y yo decía, ay, sí, qué lindo, quiero esto. Y ahora la sensación de familia para mí se me rompió. Me he largado a llorar, es una de las cosas que más sufrí de la separación, el tener que cortar con eso. Porque la amo con toda mi alma”.

“Ella tiene todos hijos varones, entonces es como que yo era una hija también para ella. Todo lo que aprendí de la maternidad lo aprendí con ella”, concluyó la periodista.

