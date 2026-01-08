Estados Unidos atribuyó la liberación de presos políticos en Venezuela a la "máxima presión" de Trump

El anuncio de Venezuela

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, confirmó hoy que el gobierno interino dispuso la liberación de un grupo de presos políticos, en una medida anunciada públicamente en medio del reordenamiento del poder tras la captura de Nicolás Maduro.

Durante un discurso, Rodríguez sostuvo que “el gobierno bolivariano, junto a las instituciones del Estado, ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras, y estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento”.

El funcionario presentó la decisión como un gesto político y agregó: “Considérese este gesto del gobierno bolivariano, de amplia intención de búsqueda de la paz, como el aporte que todas y todos debemos hacer para lograr que nuestra república continúe su vida pacífica y en búsqueda de la prosperidad”.

La liberación parcial de detenidos se produce cinco días después de la operación de Estados Unidos en Caracas que terminó con la captura del presidente Nicolás Maduro, acusado en tribunales estadounidenses por delitos de narcoterrorismo.

Jorge Rodríguez Asamblea Nacional - Reuters

De acuerdo con la organización de derechos humanos Foro Penal, en Venezuela hay al menos 863 personas encarceladas o sometidas a procesos judiciales por motivos políticos. Su director, Alfredo Romero, reclamó una amnistía general y advirtió que las excarcelaciones selectivas no alcanzan para resolver la crisis.

“Una amnistía general para la libertad de presos políticos sería un importante gesto actualmente para unificar la población venezolana, obviamente sin garantizar impunidad por crímenes de lesa humanidad”, publicó Romero en su cuenta de X.

La Plataforma Unitaria Democrática, principal coalición opositora del país, también cuestionó el alcance de la medida y exigió acciones inmediatas que vayan más allá de la liberación de algunos detenidos.

En un comunicado, el espacio opositor afirmó que la "liberación de todos los presos políticos, el cese de la represión y el desarme de los grupos irregulares que amenazan la convivencia ciudadana son acciones urgentes y de inmediata ejecución, pues dependen únicamente de la orden de quienes son responsables de ellas”.

El texto agregó, además, que "no puede hablarse de una transición democrática mientras estas medidas no se lleven a cabo”.

El debate se da en un contexto marcado por graves denuncias sobre violaciones sistemáticas de derechos humanos. Organizaciones como Provea han documentado prácticas de tortura, tratos crueles y condiciones inhumanas en centros de detención de todo el país.

“La tortura en Venezuela se ha convertido en una práctica generalizada y sistemática que se comete a diario en la mayoría de las cárceles y centros de detención del país”, alertó la ONG.

Entre las denuncias figuran detenciones arbitrarias, incomunicación prolongada, suspensión de visitas familiares y condiciones extremas de encierro en cárceles como El Rodeo, Las Crisálidas y Tocorón. Provea remarcó que el cierre de un establecimiento no alcanza "para brindar una sensación de justicia" y reclamó mecanismos reales de rendición de cuentas y sanción a los responsables.