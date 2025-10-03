Hamas anunció que liberará a los prisioneros y su disposición a negociar bajo el plan de paz Trump

Además, se refirió a las propuestas que Trump hizo respecto a los derechos de los palestinos sobre el territorio en conflicto y opinó que "depende de una posición nacional integral, basada en las leyes y resoluciones internacionales pertinentes". Sobre esa discusión, señaló que se llevará adelante "en un marco nacional palestino amplio" y detalló que "Hamás formará parte y contribuirá con plena responsabilidad".

En cuanto a lo que motivó la comunicación de la decisión de negociar, Hamas remarcó que lo hace para "evitar la guerra de exterminio a la que está expuesto nuestro pueblo firme en la Franja de Gaza" y argumentó que "por responsabilidad nacional, así como por la preocupación por los principios y derechos de nuestro pueblo y sus intereses supremos".

Para llegar a tal resolución, indicó que "llevó a cabo consultas profundas en sus instituciones de liderazgo, amplias consultas con las fuerzas y facciones palestinas, y consultas con los hermanos mediadores y amigos" hasta "alcanzar una posición responsable frente a la iniciativa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump".

Por último Hamas agradeció los "esfuerzos árabes, islámicos e internacionales" y también a Trump por llamar "a detener la guerra sobre la Franja de Gaza, al intercambio de prisioneros, a la entrada inmediata de ayuda, al aplazamiento de la ocupación de la Franja".

La propuesta de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció el último lunes en Washington junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, un plan de 20 puntos para intentar frenar la guerra en Gaza y definir un esquema de administración posterior al conflicto.

En una conferencia conjunta desde la Casa Blanca, Trump explicó que la iniciativa contempla la creación de una junta de gobierno temporal para Gaza, que él mismo presidiría, junto al ex primer ministro británico Tony Blair y otras figuras internacionales. El documento plantea un alto el fuego inmediato en cuanto todas las partes lo aprueben, además de la liberación de todos los rehenes en un plazo máximo de 72 horas desde la aceptación de Israel.