El acto heroico de una pareja que logró salvar a dos bebés de ser asesinados por Hamas

Según indicó el gobierno israelí, la pareja que se resistió a sus agresores, y murieron abatidos con armas de fuego. Sus bebés se quedaron solos en el refugio ocultos durante 14 horas hasta que pudieron ser rescatados.

Soldados israelíes localizaron a los bebés y aclamaron a la pareja como "héroes" por hacer "todo lo que pudieron para salvar a sus hijos".

image.png

Los bebés permanecieron 14 horas solos en el refugio

Los gemelos de Itay y Hadar permanecieron 14 horas en el refugio donde a pocos metros estaban los cadáveres de sus padres. En estas horas, los bebés permanecieron solos, llorando y con hambre, hasta que lograron ser rescatados con vida.

Las autoridades encontraron a los menores en buen estado, aunque deshidratado. Los hijos de la pareja fueron entregados a su abuela, que les hará recordar el gesto de valentía que tuvieron sus padres con ellos.

El tuit de la cuenta oficial del Estado de Israel en España ya cuenta con más de 26.800 'me gustas', más de 10.800 'retuits' y más de 2.100 comentarios. Entre los que destacan los usuarios que se muestran apenados tras el trágico suceso en el país.

"Duele el alma", "Muy triste, no soporto las guerras" o "Qué espantoso se me parte el alma al leer y ver sus rostros, me los imagino luchando, con la única idea en su corazón de proteger a sus hijos", han sido alguno de los comentarios más relevantes que ha tenido la publicación.

Asimismo, esta conmovedora historia también ha contado con la difusión de Gali Dagan, embajador de Israel en Colombia. "Imagínense el horror. Dos padres aterrados haciendo todo lo que pueden para salvar a sus hijos, que ahora quedan huérfanos", ha escrito.

"Bendita sea la memoria de estos héroes", ha concluido en su mensaje el en la red social X.