El conflicto entre Israel y Hamas cumple 100 días: ¿cómo está la situación y cómo sigue?

A 100 días del inicio, varios son los puntos que conviene resumir su estado. Israel no ha logrado recuperar a todos los rehenes. Algunos fueron liberados en tandas por Hamas - unos 100 - otros se ha constatado que murieron y por el momento, 136 están en la franja de Gaza, aunque se cree que varios de ellos también han fallecido.

En el plano militar. Israel dice haber desmantelado la capacidad de Hamas en el norte de la Franja de Gaza, pero amplió su radio de acción con ataques en el centro de ese territorio. En el sur, la situación es mucho más compleja todavía porque el único territorio que ha quedado para que se refugien hacinados los gazatíes.

Es además la única salida abierta - no siempre - hacia Egipto y el paso - muy dificultoso - de la ayuda humanitaria que también es crítica.

hamas dispara contra kibutz.jpg

Las Naciones Unidas, al cumplirse estos 100 días de conflicto, renovaron la advertencia de estar atravesando una "situación infernal" en Gaza desde el punto de vista humanitaria.

netanyahu y Guterres.jpg El conflicto distanció al premier israel del secretario general de la ONU. (Foto: Archivo)

Al mismo tiempo, los Estados Unidos - aliado incondicional de Israel - realiza ingentes esfuerzos diplomáticos para evitar que el conflicto se expanda en la ya compleja situación de Medio Oriente.

100 dias.jpg

El origen de los 100 días de guerra

Por tierra, aire y desde el mar, el 7 de octubre, combatientes de Hamas salieron de la franja de Gaza y atacaron con extrema violencia lugares del sur de Israel. Los pequeños poblados y kibutz situados en los alrededores de la franja fueron los que más sufrieron la crueldad de ataques sin piedad sobre población israelí civil. Casas destruidas, incendiadas, personas asesinadas o abusadas y además, tomaron 240 rehenes que llevaron capturados a Gaza.

Uno de los episodios más violentos se dio con una multitud de personas que había asistido a una fiesta "rave" en la zona del desierto próximo a los kibutz. Con autos, motos y hasta con parapentes guíados a motor, atacaron a balazos a quienes se iban del espectáculo musical. También allí, además de los muertos , hubo muchas personas secuestradas.

antony blinken.jpg Antony Blinken, secretario de Estado norteamericano, con frecuentes viajes a la región para evitar que escale el conflicto. (Foto: Archivo)

La contraofensiva israelí

El gobierno de Netanyahu anticipó que la respuesta sería de tal envergadura que "la región nunca más será la misma".

De inmediato, lanzó un ultimatum para que los gazatíes dejaran el tercio norte de la Franja. Allí se encuentra la ciudad de Gaza - la capital - vivían casi 600 mil personas, casi la tercera parte de todos los gazatíes.

Israel marcó el tercio norte como el que Hamas concentró para tener la mayor parte operativa de sus ataques contra Israel. Desde allí lanzan la mayoría de sus misiles y cuentan con una enorme red de túneles interconectados - como una ciudad subterránea - en la que se desplazan seguros y en secreto, almacenan proyectiles y luego del 7 de octubre, también a los rehenes.

Por otra parte, Israel acusó que instalaciones humanitarias - como los hospitales o campos de refugiados - también estaban "enmascarados" o utilizados por Hamas para sus operaciones militares o ingreso o egreso de los túneles.

Israel bombardeó la zona norte de Gaza y luego la invadió militarmente por tierra. Luego de varias semanas de combates y destrucción, Tel Aviv dijo que ese sector de la franja de Gaza ya no era la amenaza permanente como lo fue hasta el ataque del 7 de octubre.

Pasaron a una segunda etapa que se mantiene hasta ahora: ataques en el centro de la franja, para seguir desmantelando al aparato militar de Hamas. Pero esto provocó que miles de gazatíes vieran como su situación se volvía más dramática: solo les quedó huir hacia el sur.

Las Naciones Unidas dicen que en estos 100 días de conflicto, el 85% de la población gazatí, ya no vive en su lugar de origen.

tuneles de hamas 2.jpg Hamas construyó una red enorme de túneles en la franja de Gaza. (Foto: Archivo)

La ayuda humanitaria

Naciones Unidas, organizaciones humanitarias no gubernamentales y los propios Estados Unidos presionaron a Netanyahu para permitir la ayuda humanitaria a la población civil. El secretario de Estado norteamericano, en un viaje a Israel, vio los videos presentados por Netanyahu sobre la crudeza del ataque inicial de Hamas. Antony Blinken se horrorizó, pero al mismo tiempo que reforzó la alianza con Israel, le pidió a Netanyahu habilitar corredores humanitarias y que se restableciera el agua o la energía que eléctrica que la Franja no tenía por un bloqueo.

También hubo una mediación para que Egipto - que no tiene buena relación con Hamas - rebriera el paso por Rafah, única vía posible para abandonar Gaza o permitir el ingreso de ayuda humanitaria. En Gaza hablan de 24.000 muertos desde el inicio de las represalias de Israel

ayuda humanitaria a gazatíes.jpg La ayuda humanitaria, una de las peores cuentas pendientes del conflicto entre Israel y Hamas. (Foto: Archivo)

Un balance tras 100 días en guerra

Israel está en una "nueva fase" de su ataque. Dijo que se moderaría tras la incursión en el norte de la franja de Gaza. Que puede requerir mucho tiempo más. Pero algo parece haber cambiado.

Terminar con la capacidad operativa total de Hamas hasta ahora no ha sido posible. Hamás perdió a varios de sus jefes, pero no a todos. Entonces, en estos momentos, el gobierno de Tel Aviv aparece como concentrado en lograr rescatar a los 136 rehenes pendientes - esto incluye los cuerpos de los que se cree que están muertos - y entonces poder hablar sobre la posibilidad de una tregua. No antes.

Los esfuerzos internacionales - con enormes dificultades han logrado que la crisis no escale. Solo la cuestión de los hutíes en Yemen y el mar rojo - atacado por Gran Bretaña y Estados Unidos - es un tema candente. Por el momento, Irán amenaza, advierte, pero no ha hecho ninguna acción concreta. Lo mismo puede decirse con los militantes de Hezbollah, que tuvieron bajas de sus líderes tras ataques de Israel sobre sus bases en El Líbano.

El domingo por la tarde, el presidente de EE.UU., Joe Biden marcó en un mensaje los esfuerzos de su país para lograr canales de diálogo para ayuda y búsqueda de soluciones. Pero que Hamas abortó esas intenciones. Por eso termina el counicado así: "Espero mantener un estrecho contacto con mis homólogos en Qatar, Egipto e Israel para que vuelvan a todos los rehenes a sus hogares y a sus familias".

Ese parece ser el foco actual del conflicto - ¿llave para una posile solución?- que ya lleva 100 días.