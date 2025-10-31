Preocupación por la salud de Reina Reech: fue operada por segunda vez
La ex animadora infantil, Reina Reech, tuvo que ser intervenida en una clínica privada por un problema en la cadena. Todos los detalles.
31 oct 2025, 18:45
El miércoles, Reina Reech fue sometida a una nueva intervención quirúrgica en la clínica Las Lomas de San Isidro. Según informó el periodista Fede Flowers en su cuenta de X, “el día miércoles en la clínica Las Lomas de San Isidro intervinieron a Reina por segunda vez para el reemplazo de su cadera derecha”.
Cabe recordar que en agosto pasado la artista ya había sido operada de la cadera izquierda, por lo que esta nueva intervención completó el tratamiento que venía realizando.
El periodista también detalló que “el mismo día le dieron el alta a las 17:50 y fue trasladada por personal del hospital en camilla a su domicilio”, y que actualmente “se está recuperando en su casa”, acompañada por su familia y en buen estado general.
La noticia generó preocupación entre los seguidores de la artista, quienes rápidamente le enviaron mensajes de cariño y deseos de pronta recuperación a través de las redes sociales.
¿Reina Reech fue víctima de un hacker?
Reina Reech quedó involucrada en una estafa millonaria después de que su WhatsApp fuera hackeado. Los delincuentes usaron su cuenta para intentar engañar a sus contactos.
El periodista Ángel de Brito compartió en su cuenta de Twitter el mensaje que los hackers empezaron a difundir desde el número de la artista: "Buenas, consulta solamente necesito cambiar 5500 USD Blue a $1350 pero estaría necesitando los pesos vía transferencia. Si te interesa o sabes de alguien, me avisas".
En Intrusos (América TV), Adrián Pallares contó que a él también le llegó el mensaje y confirmó que habían hackeado el teléfono de Reina.
Embed
Por su parte, en Instagram, Juana Repetto advirtió sobre lo que vivió su madre: "Quería avisarles a todos aquellos contactos de mi madre que le han hackeado el teléfono y les están pidiendo dinero. Me están escribiendo todos. ¡No caigan en la trampa! ¡Ojo porque están pidiendo dinero!".
Juana también aclaró que Reina estaba intentando recuperar el control de su cuenta: "Está con mi hermano en su casa. Están intentando resolver este tema".