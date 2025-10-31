Preocupación por la salud de Reina Reech: fue operada por segunda vez

image

¿Reina Reech fue víctima de un hacker?

Reina Reech quedó involucrada en una estafa millonaria después de que su WhatsApp fuera hackeado. Los delincuentes usaron su cuenta para intentar engañar a sus contactos.

El periodista Ángel de Brito compartió en su cuenta de Twitter el mensaje que los hackers empezaron a difundir desde el número de la artista: "Buenas, consulta solamente necesito cambiar 5500 USD Blue a $1350 pero estaría necesitando los pesos vía transferencia. Si te interesa o sabes de alguien, me avisas".

image

En Intrusos (América TV), Adrián Pallares contó que a él también le llegó el mensaje y confirmó que habían hackeado el teléfono de Reina.

Embed

Por su parte, en Instagram, Juana Repetto advirtió sobre lo que vivió su madre: "Quería avisarles a todos aquellos contactos de mi madre que le han hackeado el teléfono y les están pidiendo dinero. Me están escribiendo todos. ¡No caigan en la trampa! ¡Ojo porque están pidiendo dinero!".

Juana también aclaró que Reina estaba intentando recuperar el control de su cuenta: "Está con mi hermano en su casa. Están intentando resolver este tema".