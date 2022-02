Francisco contra el suicidio asistido: "La muerte no es un derecho, no podemos programarla"

En ese sentido, sostuvo que no se deben confundir los cuidados paliativos con el suicidio asistido y que “el ensañamiento terapéutico es inmoral”. “Por favor, no aíslen a los ancianos. No aceleren su muerte”, rogó el pontífice ante las decenas de personas reunidas en la audiencia de los miércoles en el Vaticano, cuando se refirió a “un problema social, pero real: el de planificar, entre comillas, no sé si es la palabra correcta -dijo- acelerar la muerte de los ancianos”.