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NO SE LO ESPERABA

Un participante de MasterChef Celebrity dejó sin palabras al jurado y consiguió un beneficio inesperado

Tras una preparación que deslumbró al jurado, el participante recibió una recompensa inesperada en MasterChef Celebrity.

6 nov 2026, 00:40
jurado masterchef celebrity
jurado masterchef celebrity

Después de varias semanas de tensión y de no conseguir destacarse con sus preparaciones, Grego Rossello tuvo su gran noche en MasterChef Celebrity (Telefe). Este jueves, el participante sorprendió al jurado con una hamburguesa que recibió elogios unánimes y consiguió un reconocimiento muy especial: subir directamente al balcón, sin necesidad de esperar la definición del desafío.

La consigna de la jornada consistía en preparar una hamburguesa completa acompañada de papas fritas. Cuando llegó su turno de presentar el plato, Grego pasó al frente con los nervios que suelen acompañarlo y detalló cada uno de los ingredientes y secretos de su receta. "Es una smash burger puse dos. Smashé dos hamburguesas de 100 gramos cada una las pesé e hice una salsa que se llama mil islas, que es que es 80 por ciento mayonesa, el 20 por ciento entre mostaza y el ketchup y pickles en vinagre, que los piqué, y les puse un poquito de pimiento ahumado", explicó.

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Mientras escuchaba la explicación, Damián Betular le hizo una advertencia sobre la preparación de la salsa: "Esta salsa sale perfecta si lo que estás diciendo tiene proporciones exactas. Con uno de los aderezos que varíe hoy pasás a una isla".

Después, Grego contó cómo había preparado la guarnición y sorprendió al revelar que había recurrido a una receta familiar: "Las hice como las hacía mi mamá. Las sacaba de la grasa y la ponía en servilleta y listo. No tiene mucho más a vuelta que esa".

Qué dijo el jurado sobre la hamburguesa de Grego Rossello en MasterChef Celebrity

Lejos de encontrarle defectos, los chefs quedaron encantados con el resultado. Betular fue el primero en destacar el trabajo del participante y le dio una devolución contundente: "La hamburguesa está increíble. La papa está increíble. No se desarma. La salsa es perfecta en proporciones".

Grego no podía ocultar su sorpresa ante semejantes elogios, mientras sus compañeros lo alentaban desde sus lugares. Luego llegó el turno de Germán Martitegui, que también se mostró impresionado por la preparación: "Smash burger muy difícil hacer una buena smash. La salsa también es de las más difíciles de lograr por lo que dijo Damián. Y acá están. La hamburguesa es impactante".

Pero todavía faltaba el anuncio más esperado. Después de escuchar las devoluciones, Martitegui le comunicó la decisión del jurado: "Grego, para mí, subís directamente al balcón".

La emoción se apoderó del participante, que recibió los abrazos y las felicitaciones de sus compañeros. Para Grego, el reconocimiento tuvo un sabor todavía más especial después de varias semanas complicadas en la competencia.

Wanda Nara también quiso remarcar la importancia de ese logro y lo felicitó por el resultado: "Felicidades, Grego. Después de seis semanas subiste subida directa al balcón. Eso no pasa casi nunca en la competencia".

Así, el influencer consiguió una de sus mejores noches en el certamen y demostró que, cuando las cosas salen bien, también puede sorprender en la cocina.

     

 

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