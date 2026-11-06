Un participante de MasterChef Celebrity dejó sin palabras al jurado y consiguió un beneficio inesperado

Qué dijo el jurado sobre la hamburguesa de Grego Rossello en MasterChef Celebrity

Lejos de encontrarle defectos, los chefs quedaron encantados con el resultado. Betular fue el primero en destacar el trabajo del participante y le dio una devolución contundente: "La hamburguesa está increíble. La papa está increíble. No se desarma. La salsa es perfecta en proporciones".

Grego no podía ocultar su sorpresa ante semejantes elogios, mientras sus compañeros lo alentaban desde sus lugares. Luego llegó el turno de Germán Martitegui, que también se mostró impresionado por la preparación: "Smash burger muy difícil hacer una buena smash. La salsa también es de las más difíciles de lograr por lo que dijo Damián. Y acá están. La hamburguesa es impactante".

Pero todavía faltaba el anuncio más esperado. Después de escuchar las devoluciones, Martitegui le comunicó la decisión del jurado: "Grego, para mí, subís directamente al balcón".

La emoción se apoderó del participante, que recibió los abrazos y las felicitaciones de sus compañeros. Para Grego, el reconocimiento tuvo un sabor todavía más especial después de varias semanas complicadas en la competencia.

Wanda Nara también quiso remarcar la importancia de ese logro y lo felicitó por el resultado: "Felicidades, Grego. Después de seis semanas subiste subida directa al balcón. Eso no pasa casi nunca en la competencia".

Así, el influencer consiguió una de sus mejores noches en el certamen y demostró que, cuando las cosas salen bien, también puede sorprender en la cocina.