Wanda Nara lanzó una picante chicana a Germán Martitegui en MasterChef Celebrity: "Cómo vas a..."

El comentario desató un momento divertido en el estudio y apuntó directamente a las recientes ausencias del chef en el programa. Es que, en las últimas emisiones, Martitegui fue reemplazado por Dolli Irigoyen, quien se sumó temporalmente al jurado.

Cómo fue el filoso dardo de Betular a Wanda Nara en MasterChef que reavivó las repercusiones de los Martín Fierro de la Música

Damián Betular aprovechó un comentario de Wanda Nara en MasterChef Celebrity (Telefe) para devolverle una chicana con una referencia directa a su carrera musical. El divertido cruce se produjo cuando la conductora presentó el desafío de la noche y se refirió a los integrantes del jurado como sus “colegas”.

"Y ahora así, vamos a dejar hablar a los que saben, mis colegas", anunció Wanda antes de cederles la palabra a los chefs.

Atento a la frase, Germán Martitegui intervino para pedirle que aclarara a quiénes estaba haciendo referencia. "¿Qué colegas?", quiso saber. "Ustedes", contestó la conductora. Sin embargo, Betular no se quedó con esa respuesta y redobló la apuesta con un comentario cargado de ironía: "Cuántos colegas tenés: colegas músicos, colegas todos tenés".

Cabe recordar que, el pasado 14 de octubre, Wanda había participado de la primera edición de los Martín Fierro de la Música 2026, donde recibió un reconocimiento por su canción viral Bad Bitch. Durante su discurso, se mostró entusiasmada por la repercusión del tema y destacó que había logrado trascender las fronteras argentinas.

"¡Wow, buenas noches a todos! Hay tantas cosas que me había olvidado que en un momento también canté y fui muy feliz, hice feliz a mucha gente. Creo que Bad Bitch es un himno acá y en otros países. Agradezco a mis colegas músicos que están esta noche", había expresado ante los presentes.