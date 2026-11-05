Lizy Tagliani le hizo una pregunta a la China Ansa y recibió una tajante respuesta en MasterChef

Cómo viene siendo el paso de la China Ansa por MasterChef

La China Ansa viene protagonizando varios momentos de tensión en MasterChef Celebrity (Telefe). Entre respuestas tajantes, reclamos y pases de factura, la periodista dejó en evidencia su espíritu competitivo y tuvo diferencias con algunos de sus compañeros.

Uno de los cruces más recientes fue con Grego Rossello, quien le reprochó la manera en que le hablaba durante las preparaciones. Ansa justificó su malestar al recordar que él la había acusado de llevarse unas tartas para un lemon pie. Aunque después se descubrió que Marta Fort las había tomado por error, el episodio seguía siendo motivo de discusión.

También mostró su enojo cuando el jurado anunció un intercambio de canastas que alteró sus planes. Disconforme con los ingredientes que había elegido Nazareno Casero, lanzó: “Pero él hizo una compra de mierda”. La tensión continuó cuando el actor ganó el desafío: la China le pidió a Pablo Migliore que no lo aplaudiera y Casero les reclamó a ambos por negarle el saludo.

Juli Poggio tampoco quedó al margen de sus reproches. La negativa de su compañera a compartirle ricota provocó un pase de factura que Telefe destacó con una frase de Ansa: “Así te va a ir”. Otro episodio en el que la disputa por los ingredientes hizo aflorar las diferencias dentro de las cocinas.

Con Edith Hermida, en cambio, protagonizó un duelo atravesado por chicanas durante un desafío de comida asiática. Ansa puso en duda que su rival pudiera llegar al balcón, pero el resultado terminó favoreciendo a Edith y la periodista recibió el delantal gris, sin poder ocultar su sorpresa.