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NERVIOSISMO

Lizy Tagliani le hizo una pregunta a la China Ansa y recibió una tajante respuesta en MasterChef

La China Ansa se vio desbordada por la presión en las cocinas de MasterChef Celebrity y le respondió con dureza a Lizy Tagliani.

5 nov 2026, 23:39
Lizy Tagliani le hizo una pregunta a la China Ansa y recibió una tajante respuesta en MasterChef

Lizy Tagliani le hizo una pregunta a la China Ansa y recibió una tajante respuesta en MasterChef

Lizy Tagliani le hizo una pregunta a la China Ansa y recibió una tajante respuesta en MasterChef

Lizy Tagliani le hizo una pregunta a la China Ansa y recibió una tajante respuesta en MasterChef

La China Ansa mostró su costado más competitivo en MasterChef Celebrity (Telefe) y protagonizó un picante intercambio con Lizy Tagliani. La periodista, una de las participantes que más repercusión genera dentro y fuera del reality, sorprendió con una respuesta tajante ante una consulta de su compañera.

Todo comenzó cuando Germán Martitegui les recordó a los participantes que tenían una picadora de carne a disposición. “Chicos, tienen una picadora de carne”, indicó el chef. Sin encontrarla, Lizy preguntó: “¿A dónde?”.

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Damián Betular intervino para orientarla: Lizy, la que tiene la China. La aclaración generó una nueva duda en la humorista, que se dirigió a Ansa: ¿La tuya? ¿Tenemos que esperar que vos termines?.

Concentrada en su preparación, la periodista le respondió sin vueltas: No, boluda, la tenés ahí abajo. ¿Cómo la mía?. Ante la reacción, Tagliani cerró el intercambio, entre risas, con una breve observación: Qué carácter.

Cómo viene siendo el paso de la China Ansa por MasterChef

La China Ansa viene protagonizando varios momentos de tensión en MasterChef Celebrity (Telefe). Entre respuestas tajantes, reclamos y pases de factura, la periodista dejó en evidencia su espíritu competitivo y tuvo diferencias con algunos de sus compañeros.

Uno de los cruces más recientes fue con Grego Rossello, quien le reprochó la manera en que le hablaba durante las preparaciones. Ansa justificó su malestar al recordar que él la había acusado de llevarse unas tartas para un lemon pie. Aunque después se descubrió que Marta Fort las había tomado por error, el episodio seguía siendo motivo de discusión.

También mostró su enojo cuando el jurado anunció un intercambio de canastas que alteró sus planes. Disconforme con los ingredientes que había elegido Nazareno Casero, lanzó: Pero él hizo una compra de mierda. La tensión continuó cuando el actor ganó el desafío: la China le pidió a Pablo Migliore que no lo aplaudiera y Casero les reclamó a ambos por negarle el saludo.

Juli Poggio tampoco quedó al margen de sus reproches. La negativa de su compañera a compartirle ricota provocó un pase de factura que Telefe destacó con una frase de Ansa: Así te va a ir. Otro episodio en el que la disputa por los ingredientes hizo aflorar las diferencias dentro de las cocinas.

Con Edith Hermida, en cambio, protagonizó un duelo atravesado por chicanas durante un desafío de comida asiática. Ansa puso en duda que su rival pudiera llegar al balcón, pero el resultado terminó favoreciendo a Edith y la periodista recibió el delantal gris, sin poder ocultar su sorpresa.

     

 

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