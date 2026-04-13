Elecciones presidenciales en Perú: cuándo es el balotaje y quiénes son los candidatos

Por ahora, Fujimori aparece como la única figura con pase casi asegurado, mientras que el segundo lugar sigue abierto entre López Aliaga, Sánchez y otros candidatos con diferencias mínimas. Fujimori, hija de Alberto, el presidente que cerró al Congreso y gobernó de manera autoritaria tras un "autogolpe", es la gran figura del país. O, según como se mire, el verdadero problema para la política peruana.

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Quiere una y otra vez ser la presidenta, pero el electorado no la vota en la segunda vuelta. Sin embargo, la representación política en el Congreso siempre le permite aportar los votos necesarios para sacar a los presidentes electos en el primer o segundo año de su mandato.

La definición podría demorarse varios días debido al lento conteo y a la llegada de votos del exterior, en una de las elecciones más inciertas de la historia reciente del país.

el factor Keiko fujimori

Desde hace más de una década, es la "gran electora del Perú". Tiene 50 años y es un nuevo intento que hace por llegar a la presidencia de su país. Su partído, Fuerza Popular, pero como dice una voz popular en la Argentina: siempre le faltan "dos para el peso". Cuando gana las elecciones en primera vuelta, el impulso no le alcanza y el electorado se une para derrotarla y privarla de acceder a la primera magistatura del país.

Sin embargo, guarda la llave principal del juego político en el Congreso. Su partido, Fuerza Popular, es el más importante. No es mayoría pero sí, el que más bancas tiene. Y el logo es toda una declaración de principios. No es "FP" por Fuerza Popular, es una "K" enorme. Para que no queden dudas: es el partido de Keiko.

Congreso peruano

Y más allá de lo que ocurra en el balotaje del 7 de junio, el "huevo de la serpiente" está nuevamente instalado en las instituciones peruanas. En el nuevo Congreso, el partido "K" tiene aseguraro el 33% de las bancas (Senado y Diputados). Por lo tanto, con una ágíl y rápida negociación, puede tener los números para poner ej jaque a eventual presidente que no sea ella. Como lleva haciendo desde hace décads.