"En Argentina los viejos no tienen derechos", denunció el presidente de Colombia y apuntó contra Javier Milei

El dirigente colombiano defendió sus políticas sociales y para los adultos mayores. Dijo que en Argentina a los jubilados "los arrastran y los golpean con la fuerza de una juventud uniformada por la orden de un gobierno que no voy a criticar".

Y denunció que el gobierno de Javier Milei "ha dado la orden de que los viejos y las viejas en Argentina no tienen libertad, no tienen derecho, porque el dinero de su pensión tiene que ir a enriquecer ricos".

"Aquí estamos en otras imágenes diferentes. Esa diferencia tiene que ser medida y mostrada", señaló Petro y agregó que "en Buenos Aires es enrejo para la gente adulta mayor y en Colombia les estamos dando un plato de sopa, un abrazo, un cariño, con amor desde el gobierno".

Represión del gobierno de Milei a los jubilados en el Congreso

La semana pasada, las fuerzas de seguridad reprimieron a manifestantes, entre ellos jubilados, que se concentraron frente al Congreso Nacional para expresarse en contra del veto del presidente Javier Milei a la ley de reforma jubilatoria.

Esto se dio mientras la Cámara de Diputados ratificaba el veto en una sesión especial que comenzó a las 11 de la mañana, con 153 votos afirmativos, 87 negativos y 8 abstenciones. Sin embargo, se necesitaban 172 votos afirmativos para que se diera marcha atrás con el veto total de la ley.

El Congreso había aprobado una reforma jubilatoria que incluía la posibilidad de una recomposición del 8,1% para compensar la inflación de enero. Además, se establecían distintos cálculos para evitar que los haberes pierdan contra la canasta de pobreza y contra los salarios formales registrados.

Sin embargo, el presidente Javier Milei decidió vetar la reforma y los diputados opositores tenían la posibilidad de insistir en ese veto, pero no alcanzaron los votos necesarios.

El asado en Olivos para felicitar a los diputados que apoyar el veto

Luego, el presidente Milei invitó a cenar a 87 diputados de la oposición dialoguista en la Quinta de Olivos, a modo de agradecimiento por haber respaldado el veto, mientras del otro lado de la reja, jubilados y vecinos de la zona se manifestaron en contra.

En diálogo con el móvil de A24, una vecina señaló que "no comen los chicos, los estudiantes no pueden estudiar, no entregan remedios a los jubilados, que no tienen que comer. La (ministra de Capital Humano, Sandra) Pettovello cerró los galpones, no ayudan a nadie, esto es la dictadura".

"Nunca hubo un presidente como este tipo, que hace morir de hambre a los chicos mientras los otros que vetaron la ley están comiendo. Y los viejos no comen", denunció la señora y agregó: "Está todo mal, niños, educación, hospitales, no solo los jubilados".

Otra mujer que fue entrevistada por el canal se refirió al veto del presidente Milei a la ley de reforma jubilatoria, que incluía un pequeño incremento en los ingresos para la tercera edad. "No nos íba a hacer más ricos lo que nos negó pero es una muestra más de desprecio", dijo.

Consultada respecto al valor del cubierto del asado, que según indicaron desde Casa Rosada le cobrarían 20 mil pesos a cada legislador, la señora dijo: "Con 20 mil pesos puedo comer todo el mes. Nos quiere terminar, estoy acá por mí y los que están peor que yo".

"Nos está mostrando desprecio, Milei está mostrando que vino a hacer negocios", completó.