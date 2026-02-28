Felipe y Martita Fort deslumbraron con sus looks en su fiesta de cumpleaños repleta de famosos: las fotos

9

Asimismo, además de los amigos de toda la vida de Martita y Felipe Fort, también varios exparticipantes de Gran Hermano acompañaros a los herederos de la popular fábrica de chocolates. Tal fue el caso del uruguayo Bautista Mascia y su novia, también exhermanita, Denisse González; o el verborrágico Ulises Apóstolo, tan recordado por sus larguísimos parlamentos en el reality de Telefe.

Para la ocasión, Felipe Fort optó por un particular look de pantalón negro y zapatos negros, acompañado por un saco azul de dos botones -sin camisa- con detalles en gris. Al tiempo que el toque de glam se lo dio el par de gafas oscuras colgadas de la cadena que llevaba en el pecho.

En tanto, la que se llevó todas las miradas fue Martita Fort, quien optó por un vestido corto negro brillante con lentejuelas y botas al tono. Lo cierto es que de un tiempo a esta parte la hija de Ricardo Fort torneó su figura con un arduo entrenamiento, convirtiéndola en una verdadera "femme fatale".

Cuál fue el inesperado anuncio de Felipe Fort este verano

A pocas semanas de haber comenzado el 2026, Felipe Fort, el hijo del inolvidable Ricardo Fort, se animó a abrir su corazón y hablar de su futuro en una charla íntima con Infobae. En medio de la entrevista, el joven dejó en claro que, más allá de sus proyectos personales, hay un deseo que lo moviliza especialmente: formar su propia familia y hacerlo siguiendo los pasos de su papá.

Durante el ida y vuelta con Tatiana Schapiro, surgió la pregunta que encendió el momento más reflexivo de la nota. —¿"Te imaginás papá algún día?"— quiso saber la periodista. Sin rodeos y con la seguridad que lo caracteriza, Felipe contestó: "Sí, ya. Bueno, no, ya no, pero en cinco añitos, seis. Y ser padre soltero: hacer lo mismo que hizo Ricky”.

La respuesta no pasó inadvertida y dio pie a una repregunta. La periodista buscó ahondar en esa postura y quiso saber el motivo detrás de esa elección. Fue entonces cuando el joven explicó con total sinceridad: “Si quiero tener un hijo con una madre, tengo que encontrar a la persona perfecta. Si la encuentro, y así Dios quiera que se dé, lo haría con una pareja. Pero si no, sería padre soltero”.

Lejos de esquivar el tema, también recordó la determinación que tomó su padre años atrás cuando decidió convertirse en papá sin estar en pareja. “El tema es que Ricky no quería tener una mujer a su lado, o un hombre, porque sentía que quería que sean de él”, expresó, marcando una mirada personal sobre aquella decisión que en su momento generó tanto debate.

En ese contexto, Schapiro fue un paso más allá y le preguntó si esa elección tenía relación con la sexualidad de su padre. La respuesta fue breve pero contundente: "Ambas".

Acto seguido, la periodista mencionó que tanto él como su hermana Marta Fort fueron los primeros niños conocidos en Argentina nacidos mediante subrogación de vientre y quiso saber cómo había sido para él enterarse de ese detalle de su historia. Con absoluta naturalidad, Felipe respondió: "Yo creo que lo sabía desde siempre. Fueron abiertamente honestos con cómo pasó".

Así, sin vueltas y con una madurez que sorprende, el heredero del mediático dejó en claro que tiene muy presente el legado de su padre y que, llegado el momento, no descarta seguir un camino similar.