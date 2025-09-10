Luis Ventura arremetió contra Georgina Barbarossa tras su reclamo a los Premios Martín Fierro

Luis Ventura salió al cruce tras las declaraciones de Georgina Barbarossa, quien había cuestionado públicamente su ausencia entre los nominados a los Premios Martín Fierro de Televisión.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Luis Ventura, presidente de APTRA, salió al cruce de Georgina Barbarossa luego de que cuestionara su no nominación a los Premios Martín Fierro de Televisión.
Luis Ventura salió al cruce tras las declaraciones de Georgina Barbarossa, quien había cuestionado públicamente su ausencia entre los nominados a los Premios Martín Fierro de Televisión.
El presidente de APTRA no se quedó callado y decidió hablar en A la Tarde (América TV) para responderle a la conductora de A la Barbarossa (Telefe). Durante su intervención, Ventura hizo referencia a los comentarios de la conductora, en los que ella afirmó, entre otras cosas, que “le iban a dar el premio post mortem”.
"Me parece perfecto que defienda su huerta, para eso la trabaja, la promociona, pero también es entendible que no puedo hacer un rubro con 25 candidatos. Hay seis, ¿cuántos más querían que pusiera?", respondió Luis a lo dicho por Georgina, y en parte, entendiendo su pensamiento.
El periodista aprovechó el espacio para defender su trayectoria y destacar su rol dentro de la institución, cuestionando además la manera en que se habían hecho las declaraciones. "Yo también trabajo, pago, acá en A24, y además le destino tiempo a una Asociación de Periodistas, horas de mi familia, amigos, mías, y ad honorem, porque me encanta. Quiero saber en qué se fundamentan; no dicen nada que no digan otros conductores", sentenció.
Georgina Barbarossa rompió el silencio en Intrusos (América TV) y expresó su malestar con Luis Ventura por no estar nominada a los Premios Martín Fierro de Televisión: "Un poco triste estoy, pregúntenle a Luis Ventura por qué no me ternaron. Yo creo que me lo van a dar post mortem, con un homenaje".
Dolores Villalba no dudó en ir directo al punto y le preguntó a Georgina: "¿A quién bajarías para ponerte a vos?". La conductora respondió con total sinceridad: "A nadie. Yo me hubiese puesto nada más, qué vamos a hacer. Las chicas que están son divinas, no bajaría a nadie, pero me hubiese encantado estar. Creo que me lo merezco, nunca tuve un Martín Fierro como conductora. Es insólito e injusto".
"Hicimos un programa maravilloso, tengo una producción y un equipo impecable, después de tres años de programa... estoy dolida, no sé si enojada. Prefiero tomármelo con humor, pero sinceramente me merezco estar nominada", explicó Barbarossa, acerca de cómo se siente tras la sorpresa de no figurar entre las nominadas.
Cuando le preguntaron si asistiría a la ceremonia, la conductora fue clara y decidida: "Obvio, está nominado A la Barbarossa, Pía Shaw que la amo y Robertito. Fueron raras las ternas este año".
A pesar de no haber sido nominada, Barbarossa manutvo un tono positivo, combinando sinceridad, humor y la firme convicción de que su trabajo merece reconocimiento. "No sé qué voy a decir si gana el programa, que yo me merezco estar ganando el Martín Fierro como conductora".