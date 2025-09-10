Luis Ventura arremetió contra Georgina Barbarossa tras su reclamo a los Premios Martín Fierro

Embed

Qué dijo Georgina Barbarossa sobre los Premios Martín Fierro

Georgina Barbarossa rompió el silencio en Intrusos (América TV) y expresó su malestar con Luis Ventura por no estar nominada a los Premios Martín Fierro de Televisión: "Un poco triste estoy, pregúntenle a Luis Ventura por qué no me ternaron. Yo creo que me lo van a dar post mortem, con un homenaje".

Dolores Villalba no dudó en ir directo al punto y le preguntó a Georgina: "¿A quién bajarías para ponerte a vos?". La conductora respondió con total sinceridad: "A nadie. Yo me hubiese puesto nada más, qué vamos a hacer. Las chicas que están son divinas, no bajaría a nadie, pero me hubiese encantado estar. Creo que me lo merezco, nunca tuve un Martín Fierro como conductora. Es insólito e injusto".

"Hicimos un programa maravilloso, tengo una producción y un equipo impecable, después de tres años de programa... estoy dolida, no sé si enojada. Prefiero tomármelo con humor, pero sinceramente me merezco estar nominada", explicó Barbarossa, acerca de cómo se siente tras la sorpresa de no figurar entre las nominadas.

Cuando le preguntaron si asistiría a la ceremonia, la conductora fue clara y decidida: "Obvio, está nominado A la Barbarossa, Pía Shaw que la amo y Robertito. Fueron raras las ternas este año".

A pesar de no haber sido nominada, Barbarossa manutvo un tono positivo, combinando sinceridad, humor y la firme convicción de que su trabajo merece reconocimiento. "No sé qué voy a decir si gana el programa, que yo me merezco estar ganando el Martín Fierro como conductora".