Un finalista de Gran Hermano vivió el dramático terremoto en Panamá y relató el horror: “Es un caos...”

Las imágenes que describió el exparticipante de Gran Hermano reflejaron el clima de angustia que se instaló en las calles. Aunque él y su pareja no sintieron el movimiento telúrico, el panorama que encontraron al regresar del aeropuerto los puso frente a una situación extraordinaria, con evacuaciones y una evidente preocupación entre quienes se encontraban en la zona.

El terremoto también afectó los vuelos y complicó la actividad aeroportuaria

Sin embargo, las consecuencias de la emergencia no se limitaron a las calles ni a los edificios evacuados. El terremoto también tuvo repercusiones en el funcionamiento del aeropuerto, un aspecto que Martín Anchorena conoce de cerca debido a su trabajo como piloto de avión.

En su relato, el exfinalista de Gran Hermano explicó que la interrupción de las operaciones aéreas sumó dificultades a una jornada que ya estaba marcada por el desconcierto. La situación obligó a reorganizar los vuelos y generó complicaciones para quienes tenían previsto viajar.

“Se cerró el aeropuerto, así que es un caos los vuelos también, porque tiene que salir de otros aeropuertos”, señaló Anchorena al referirse a las consecuencias que tuvo la medida sobre el transporte aéreo.

El cierre de la terminal y la necesidad de recurrir a otros aeropuertos modificaron el funcionamiento habitual de los servicios. Así, el impacto de la emergencia también alcanzó a los pasajeros y a las operaciones programadas, en un contexto en el que las evacuaciones y la incertidumbre ya habían alterado la rutina de los habitantes.

Esta situación volvió a poner el foco en la vida que Martín Anchorena construyó después de su participación en el reality de Telefe. En 2011, el joven llegó a la final de Gran Hermano y se convirtió en uno de los participantes recordados de aquella edición. No obstante, con el paso del tiempo eligió tomar distancia de la exposición mediática y dedicarse a una profesión muy diferente de la que lo hizo conocido.

Actualmente, vive en Panamá, frente al mar, y trabaja como piloto de avión. Desde allí, esta vez su testimonio estuvo lejos de las cuestiones vinculadas al mundo del espectáculo y se centró en una situación de emergencia que alteró la vida cotidiana del país.

El terremoto lo encontró en el lugar que eligió para desarrollar su vida personal y profesional. Aunque no sintió el temblor, el panorama que observó al regresar del aeropuerto y las dificultades que afectaron a la actividad aérea le permitieron describir el clima de preocupación que se vivía en Panamá. Un episodio inesperado que cambió la rutina y dejó a los habitantes pendientes de lo que sucedería después.