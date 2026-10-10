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Un finalista de Gran Hermano vivió el dramático terremoto en Panamá y relató el horror: "Es un caos..."

El exparticipante de Gran Hermano quedó en medio del caos que desató el terremoto en Panamá y relató las impactantes escenas que presenció. Todos los detalles.

10 oct 2026, 11:46
Un finalista de Gran Hermano vivió el dramático terremoto en Panamá y relató el horror: “Es un caos...”

Un finalista de Gran Hermano vivió el dramático terremoto en Panamá y relató el horror: “Es un caos...”

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Un finalista de Gran Hermano vivió el dramático terremoto en Panamá y relató el horror: “Es un caos...”

La dramática situación que se vivió en Panamá tras un terremoto sorprendió a Martín Anchorena, el exparticipante de Gran Hermano 2011 que decidió alejarse de la televisión para comenzar una nueva vida como piloto de avión. Desde el país donde reside actualmente, el exfinalista del reality contó cómo encontró las calles y los edificios después del movimiento sísmico, en una jornada atravesada por la preocupación, las evacuaciones y las complicaciones en los vuelos.

Si bien no llegó a percibir el temblor, el exhermanito se encontró con un escenario completamente diferente al habitual cuando regresó del aeropuerto junto a su novia. La cantidad de personas que habían salido a la calle y la desesperación de los vecinos le permitieron dimensionar la gravedad del momento que atravesaba la región.

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En diálogo con TN Show (TN), Martín Anchorena describió el panorama que observó al llegar a la ciudad y no ocultó su sorpresa ante la reacción de los habitantes. “Vi mucha gente llorando. Yo volví del aeropuerto con mi novia, así que no sentimos nada, pero están todos los edificios evacuados. Es un caos, todo el mundo está en la calle”, relató sobre las escenas que encontró tras el terremoto.

La emergencia obligó a numerosas personas a abandonar temporalmente los edificios como medida de precaución. De esta manera, la actividad habitual quedó alterada por completo, mientras los residentes intentaban entender qué había sucedido y aguardaban novedades en medio de la incertidumbre.

Las imágenes que describió el exparticipante de Gran Hermano reflejaron el clima de angustia que se instaló en las calles. Aunque él y su pareja no sintieron el movimiento telúrico, el panorama que encontraron al regresar del aeropuerto los puso frente a una situación extraordinaria, con evacuaciones y una evidente preocupación entre quienes se encontraban en la zona.

El terremoto también afectó los vuelos y complicó la actividad aeroportuaria

Sin embargo, las consecuencias de la emergencia no se limitaron a las calles ni a los edificios evacuados. El terremoto también tuvo repercusiones en el funcionamiento del aeropuerto, un aspecto que Martín Anchorena conoce de cerca debido a su trabajo como piloto de avión.

En su relato, el exfinalista de Gran Hermano explicó que la interrupción de las operaciones aéreas sumó dificultades a una jornada que ya estaba marcada por el desconcierto. La situación obligó a reorganizar los vuelos y generó complicaciones para quienes tenían previsto viajar.

“Se cerró el aeropuerto, así que es un caos los vuelos también, porque tiene que salir de otros aeropuertos”, señaló Anchorena al referirse a las consecuencias que tuvo la medida sobre el transporte aéreo.

El cierre de la terminal y la necesidad de recurrir a otros aeropuertos modificaron el funcionamiento habitual de los servicios. Así, el impacto de la emergencia también alcanzó a los pasajeros y a las operaciones programadas, en un contexto en el que las evacuaciones y la incertidumbre ya habían alterado la rutina de los habitantes.

Esta situación volvió a poner el foco en la vida que Martín Anchorena construyó después de su participación en el reality de Telefe. En 2011, el joven llegó a la final de Gran Hermano y se convirtió en uno de los participantes recordados de aquella edición. No obstante, con el paso del tiempo eligió tomar distancia de la exposición mediática y dedicarse a una profesión muy diferente de la que lo hizo conocido.

Actualmente, vive en Panamá, frente al mar, y trabaja como piloto de avión. Desde allí, esta vez su testimonio estuvo lejos de las cuestiones vinculadas al mundo del espectáculo y se centró en una situación de emergencia que alteró la vida cotidiana del país.

El terremoto lo encontró en el lugar que eligió para desarrollar su vida personal y profesional. Aunque no sintió el temblor, el panorama que observó al regresar del aeropuerto y las dificultades que afectaron a la actividad aérea le permitieron describir el clima de preocupación que se vivía en Panamá. Un episodio inesperado que cambió la rutina y dejó a los habitantes pendientes de lo que sucedería después.

     

 

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