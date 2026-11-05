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Flor Vigna sorprendió al contar el motivo por el que abrió OnlyFans: "Soy empresaria"

Flor Vigna contó que una serie de imprevistos la llevó a abrir una cuenta en OnlyFans. La artista sorprendió al revelar el trasfondo de su decisión y habló de su búsqueda de mayor independencia para sostener sus proyectos.

5 nov 2026, 22:35
Flor Vigna sorprendió al contar el motivo por el que abrió OnlyFans: Soy empresaria

Flor Vigna sorprendió al contar el motivo por el que abrió OnlyFans: "Soy empresaria"

Flor Vigna sorprendió al contar el motivo por el que abrió OnlyFans: Soy empresaria

Flor Vigna sorprendió al contar el motivo por el que abrió OnlyFans: "Soy empresaria"

Flor Vigna reveló que arrastra una deuda de 130 mil dólares vinculada a YouTube y contó cómo ese problema económico influyó en su decisión de abrir una cuenta en OnlyFans. En el stream de Martín Cirio, la cantante habló de las dificultades que enfrenta para financiar su carrera y aseguró que una discográfica la perjudicó.

Después de explorar distintas facetas entre los realities, el canto y el baile, la artista encontró en OnlyFans una alternativa para afrontar un complicado panorama económico. Según explicó, necesitaba generar ingresos propios y ganar independencia para sostener sus proyectos.

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Tengo una deuda de 130 mil dólares con YouTube. Una discográfica me cagó y nunca me termino de recuperar de esa deuda. Trato de invertir ahí todo, expresó.

Durante la charla, Vigna también se refirió a su deseo de tener mayor autonomía laboral. Tenía ganas de dejar de ser empleada, yo soy empresaria. Me sentía limitada, porque es difícil invertir con una deuda importante, sostuvo.

La cantante reconoció que, cuando apostó por la música, esperaba un resultado diferente. Cuando me metí en esta carrera de cantante, que me metí en el adelanto, pensé que iba a salir todo bien y al final sí perdí fuerte, admitió sobre el impacto económico de aquella decisión.

En ese contexto, comenzó a evaluar otras alternativas y a consultar con personas que ya generaban contenido para la plataforma: "Dije quiero dejar de depender de algún otro, me iba cruzando con colegas de OnlyFans y yo les preguntaba ‘¿qué onda?’”.

Cuánto hace que Flor Vigna no tiene sexo

Flor Vigna habló de su presente sentimental y sorprendió al admitir que le gustaría volver a conversar con uno de sus exnovios. En una entrevista con Tomás Mazza, la cantante también contó cuánto tiempo lleva sin tener relaciones sexuales y confesó sus ganas de enamorarse.

Con humor, la artista se refirió a su intimidad: Cuatro o tres meses que no tengo sexo. Pero se siente bien la vida sin sexo también. Estás como menos boluda, expresó entre risas. Sin embargo, aclaró que sigue abierta a una relación: Me puede el amor. Tengo ganas de amor.

Cuando el entrevistador la describió como enamoradiza, Flor marcó un límite con una respuesta tajante: No de cualquier boludo.

La charla tomó otro rumbo cuando Mazza quiso saber si retomaría el contacto con alguna expareja. Vigna reconoció que hay alguien con quien hablaría, pero evitó identificarlo. No te puedo decir con quién. No, aparte, no puedo decir con quién. Porque aparte se me repite un poco la letra. Vos sabés con quién, deslizó.

En pocas palabras

  • Flor Vigna: La cantante reveló que abrió una cuenta en OnlyFans por una deuda de 130 mil dólares con YouTube.
  • Estafa: Afirma que una discográfica la perjudicó y no se ha recuperado económicamente de esa situación.
  • Motivación: Busca dejar de ser empleada y sentirse menos limitada para invertir, tras una mala experiencia musical.
Resumen generado por Thinkindot AI

     

 

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Flor Vigna

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