Flor Vigna sorprendió al contar el motivo por el que abrió OnlyFans: "Soy empresaria"

La cantante reconoció que, cuando apostó por la música, esperaba un resultado diferente. “Cuando me metí en esta carrera de cantante, que me metí en el adelanto, pensé que iba a salir todo bien y al final sí perdí fuerte”, admitió sobre el impacto económico de aquella decisión.
En ese contexto, comenzó a evaluar otras alternativas y a consultar con personas que ya generaban contenido para la plataforma: "Dije quiero dejar de depender de algún otro, me iba cruzando con colegas de OnlyFans y yo les preguntaba ‘¿qué onda?’”.
Cuánto hace que Flor Vigna no tiene sexo
Flor Vigna habló de su presente sentimental y sorprendió al admitir que le gustaría volver a conversar con uno de sus exnovios. En una entrevista con Tomás Mazza, la cantante también contó cuánto tiempo lleva sin tener relaciones sexuales y confesó sus ganas de enamorarse.
Con humor, la artista se refirió a su intimidad: “Cuatro o tres meses que no tengo sexo. Pero se siente bien la vida sin sexo también. Estás como menos boluda”, expresó entre risas. Sin embargo, aclaró que sigue abierta a una relación: “Me puede el amor. Tengo ganas de amor”.
Cuando el entrevistador la describió como enamoradiza, Flor marcó un límite con una respuesta tajante: “No de cualquier boludo”.
La charla tomó otro rumbo cuando Mazza quiso saber si retomaría el contacto con alguna expareja. Vigna reconoció que hay alguien con quien hablaría, pero evitó identificarlo. “No te puedo decir con quién. No, aparte, no puedo decir con quién. Porque aparte se me repite un poco la letra. Vos sabés con quién”, deslizó.