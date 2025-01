Hamas le puso fecha a la liberación de nuevos rehenes israelíes

Embed

La segunda semana del acuerdo entre Israel y Hamas

El gobierno de Benjamín Netanyahu siempre advierte de la fragilidad de la tregua alcanzada en Qatar. Cualquier elemento que pueda hacer pensar que no se hará la liberación de los 33 rehenes pactada, puede hacer que Israel vuelva a atacar en la Franja de Gaza. En ese contexto de dudas y tensión, Hamas ya anunció que el próximo sábado se liberará a un segundo contingente de rehenes. Esta vez serán 4. A no engañarse, no es una concesión del grupo terrorista, sino que está así establecido en el plan de 6 semanas que debe durar la tegua, con los resultados esperados.

Par Israel, la prioridad en clara: los 33 rehenes deben ser liberados y eso es apenas una parte de futuros acuerdos que deben culminar con que los 98 rehenes mantenidos en la Franja de Gaza regresen a Israel. Vivos o muertos. En este último caso, para que sus familias puedan enterrarlos y comenzar un duelo.

liberacion cronograma.jpg El segundo paso: la liberación de 4 rehenes en manos de Hamas (Foto: A24.com).

El anuncio de Hamas: serán 4 mujeres más

El domingo pasado se vivió una emoción y un júbilo en todo Israel. Romi Gonen, Doron Steinbrecher y Emily Damari fueron las tres primeras personas en ser liberadas. Todas vivas, pero con marcas en sus cuerpos de las heridas que sufrieron al ser capturadas. Además de la pesada carga que deben soportar por haber pasado 15 meses en cautiverio, donde cada día, según contaron, lo sintieron como si fuera el último.

Por lo tanto, de los 30 rehenes de este primer acuerdo para ser liberados quedan estas mujeres: Arbel Yehud, de 29 años; Shiri Silberman Bibas, de 33 años; Liri Albag, de 19 años; Karina Ariev, de 20 años; Agam Berger, de 21 años; Danielle Gilboa, de 20 años y Naama Levy, de 20 años.

segunda etapa de liberacion.jpg En verde, las tres jóvenes mujeres que ya fueron liberadas. En rojo, las 5 que quedan en manos de Hamas (Foto:A24.com).

El caso de Shiri Silberman es especial. Es argentina y fue secuestrada con toda su familia: su esposo y sus dos pequeños hijos. El más chico, Kfir, tiene dos años. Su primer cumpleaños y el segundo (el pasado sábado) los pasó en cautiverio. La gran pregunta es si el anuncio de Hamas habla solo de mujeres: ¿la liberarán y quedarán sus hijos y su esposo en manos de Hamas? ¿Seguirá detenida hasta que toda la familia sea liberada?