Luck Ra y un participante protagonizaron el momento más emotivo de La Voz Argentina

Este jueves, en La Voz Argentina 2025(Telefe), Luck Ra no pudo contener las lágrimas tras escuchar la interpretación de Nicolás Behringer, uno de los participantes más queridos del certamen.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Luck Ra se quebró en La Voz Argentina tras la emotiva interpretación del participante Nicolás Behringer. ¡Mirá!
Este jueves, en La Voz Argentina 2025(Telefe), Luck Ra no pudo contener las lágrimas tras escuchar la interpretación de Nicolás Behringer, uno de los participantes más queridos del certamen.
Nicolás, artista callejero con una historia de vida profundamente conmovedora —perdió a sus padres y se hace cargo de su hermana menor—, se presentó en el segundo round con “Nunca lo olvides”, de Airbag, y logró conmover a todos en el estudio.
Después de su interpretación, el participante expresó: “Fue para todos mis compañeros de equipo. Es para ustedes por todo lo que transitamos en este camino”.
Conmovido, su coach manifestó: “Me hacés recordar de todo. Yo también tuve una primera vez acá. Uno no se da cuenta de cómo puede cambiarle la vida a alguien este programa. Me acuerdo de la corazonada que tuve, apreté el botón y me pone muy feliz que hayas sido vos”.
Este vínculo entre ambos ya había quedado en evidencia días atrás, cuando Luck Ra sorprendió a Nicolás regalándole un celular nuevo en vivo, reconociendo su esfuerzo y dedicación en redes sociales.
Ahí, Nicolás expresó: “Lo que hiciste, Facu, fue estar atento a los detalles. Yo jamás dije algo de mi celu y tuviste ese gesto que significó muchísimo. Es una oportunidad inmensa estar acá y te lo agradezco con el alma”.
La Voz Argentina 2025 (Telefe) vivió una jornada clave en la competencia, marcada por la decisión del público, que definió qué participantes continuarían en el certamen.
El primero en ser elegido dentro del equipo de Luck Ra fue Nicolás Behringer. Al conocerse el resultado, el cantante cordobés sorprendió con un gesto emotivo hacia el concursante, que dejó a todos conmovidos.
"¿Puedo decir algo? Yo siento que lo mejor que te pudo haber pasado es que hayas entrado en votación, porque a partir de ahí mucha gente te empezó a valorar mucho más. Y también empezaste a subir muchos más videos. Yo te veía ahí", expresó Luck Ra, reconociendo el crecimiento de Nicolás en redes sociales.
"A mí también, cantando en el tren, en la calle", reconoció el conductor Nico Occhiato, sumándose a la observación sobre el esfuerzo del participante.
"Sí, veo que sos una persona que usa mucho el celular. Así que me nació de todo corazón regalarte un celu bien piola y bien facha para que puedas hacer tus videos ahí con más calidad, y la gente te va con toda", anunció el coach, dejando a todos los presentes sin palabras.
"Esto está pasando en vivo, eh", aclaró Occhiato. "Nadie sabía lo que iba a suceder", agregó, dejando en claro que el regalo fue espontáneo.
"Sé que te puede ayudar mucho en lo que vos hagas, te quiero, guacho", cerró Luck Ra mientras le entregaba el teléfono a Nicolás, en un momento cargado de emoción y compañerismo que se volvió uno de los más comentados de la noche.