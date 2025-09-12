Luck Ra y un participante protagonizaron el momento más emotivo de La Voz Argentina

Este vínculo entre ambos ya había quedado en evidencia días atrás, cuando Luck Ra sorprendió a Nicolás regalándole un celular nuevo en vivo, reconociendo su esfuerzo y dedicación en redes sociales.

Ahí, Nicolás expresó: “Lo que hiciste, Facu, fue estar atento a los detalles. Yo jamás dije algo de mi celu y tuviste ese gesto que significó muchísimo. Es una oportunidad inmensa estar acá y te lo agradezco con el alma”.

Embed

¿Qué detalle tuvo Luck Ra con un participante de La Voz Argentina 2025 que generó tanta emoción?

La Voz Argentina 2025 (Telefe) vivió una jornada clave en la competencia, marcada por la decisión del público, que definió qué participantes continuarían en el certamen.

El primero en ser elegido dentro del equipo de Luck Ra fue Nicolás Behringer. Al conocerse el resultado, el cantante cordobés sorprendió con un gesto emotivo hacia el concursante, que dejó a todos conmovidos.

"¿Puedo decir algo? Yo siento que lo mejor que te pudo haber pasado es que hayas entrado en votación, porque a partir de ahí mucha gente te empezó a valorar mucho más. Y también empezaste a subir muchos más videos. Yo te veía ahí", expresó Luck Ra, reconociendo el crecimiento de Nicolás en redes sociales.

"A mí también, cantando en el tren, en la calle", reconoció el conductor Nico Occhiato, sumándose a la observación sobre el esfuerzo del participante.

"Sí, veo que sos una persona que usa mucho el celular. Así que me nació de todo corazón regalarte un celu bien piola y bien facha para que puedas hacer tus videos ahí con más calidad, y la gente te va con toda", anunció el coach, dejando a todos los presentes sin palabras.

"Esto está pasando en vivo, eh", aclaró Occhiato. "Nadie sabía lo que iba a suceder", agregó, dejando en claro que el regalo fue espontáneo.

"Sé que te puede ayudar mucho en lo que vos hagas, te quiero, guacho", cerró Luck Ra mientras le entregaba el teléfono a Nicolás, en un momento cargado de emoción y compañerismo que se volvió uno de los más comentados de la noche.