La picante frase de Marcela Feudale sobre el supuesto romance entre Evangelina Anderson y Leandro Paredes

"Y más si insisten con que Paredes tiene un prontuario bastante extenso", siguió, dejando entrever que el jugador no sería ajeno a este tipo de situaciones.

Romi Scalora, por su parte, aportó otra mirada sobre el tema: "Una cosa es que hayan chongueado y la prensa se haya enterado. Eso lo puedo entender porque puede pasar. Ahora que ella (Evangelina) dé el nombre, parece una venganza".

¿Cómo reaccionó Camila Galante a los rumores de infidelidad de Leandro Paredes con Evangelina Anderson?

El lunes pasado, durante la emisión de LAM (América TV), Yanina Latorre lanzó una bomba que podría convertirse en uno de los escándalos más resonantes del año. La panelista aseguró tener información sobre una relación clandestina entre una figura pública casada y Evangelina Anderson, expareja de Martín Demichelis.

En un primer momento, Yanina prefirió no dar nombres, pero más tarde reveló que Evangelina era la mujer involucrada en el enigmático. Luego, el portal PrimiciasYa sumó un dato clave: el hombre en cuestión sería nada menos que Leandro Paredes, actual jugador de la Selección Argentina.

Aunque Latorre aclaró que no se haría responsable por los detalles que comenzaron a circular, ya que nunca mencionó directamente al futbolista, el rumor tomó fuerza y se instaló con rapidez en el mundo del espectáculo.

Mientras tanto, Paredes optó por no hacer declaraciones al respecto, al igual que Evangelina. Sin embargo, quien sí decidió hablar fue Camila Galante, esposa del jugador. Según contó Paula Varela en Intrusos (América TV), se comunicó con la empresaria para conocer su reacción ante el rumor, y ella fue contundente.

"La noticia me la mostró él, lo vimos juntos pero él no conoce a Evangelina. Por ahora, lo dejo pasar a menos que se haga una bola más grande", dijo minimizando la versión a la panelista de Intrusos.

Además, Camila eligió una forma sutil de marcar presencia en redes sociales. Luego de que Paredes compartiera algunas fotos desde la Bombonera, ella fue una de las primeras en comentar con emojis de corazones y caritas enamoradas, dejando en claro que la pareja sigue firme.