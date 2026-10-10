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Horror en el zoológico: un hombre entró al recinto de un tigre y murió atacado por el animal

La víctima ingresó al sector de los felinos del Yorkshire Wildlife Park de Inglaterra y sufrió heridas mortales. El establecimiento fue evacuado y permanecerá cerrado.

Un hombre entró al recinto de un tigre y murió atacado por el animal. (Foto: captura)

Un hombre entró al recinto de un tigre y murió atacado por el animal. (Foto: captura)

Un hombre murió este sábado tras ingresar al recinto de un tigre y ser atacado por el animal en el Yorkshire Wildlife Park, un parque de vida silvestre ubicado cerca de Doncaster, en Inglaterra. Pese a la rápida intervención de los servicios de emergencia, los médicos no lograron salvarle la vida en el zoologico.

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El episodio provocó la evacuación del establecimiento y abrió una investigación para determinar cómo ocurrió el ingreso a una zona restringida. La Policía de South Yorkshire confirmó que recibió el aviso a las 13:35, apenas dos minutos después de que el servicio de ambulancias fuera alertado sobre una emergencia dentro del parque.

Según informó el Daily Mail, el operativo incluyó dos ambulancias, una ambulancia aérea y un médico, que acudieron al lugar para asistir a la víctima. “Los servicios de emergencia acudieron y, lamentablemente, pese a los esfuerzos del personal médico, el hombre fue declarado muerto en el lugar”, señalaron las autoridades.

La identidad de la víctima todavía no fue difundida oficialmente. La Policía confirmó que sus familiares fueron notificados y reciben acompañamiento de agentes especializados. El episodio ocurrió durante la tarde del sábado, cuando un hombre ingresó por circunstancias que todavía se investigan al espacio destinado a los tigres del Yorkshire Wildlife Park.

Tras advertir lo sucedido, el personal del parque activó inmediatamente los protocolos de emergencia y solicitó la intervención de los servicios médicos y policiales. Las autoridades dispusieron la evacuación de los visitantes y restringieron el acceso a la zona donde ocurrió el ataque.

De acuerdo con los reportes difundidos por medios británicos, el animal involucrado habría sido Altai, uno de los dos tigres de Amur que viven en el establecimiento. El otro ejemplar es una hembra llamada Tschuna, mientras que Altai había llegado al parque en marzo del año anterior.

Sin embargo, la identidad del tigre que protagonizó el ataque no fue confirmada oficialmente. Después del incidente, el sector fue cubierto con lonas negras para impedir que los visitantes pudieran observar el interior del recinto.

El relato de una testigo que estaba en el zoológico durante el ataque

Una de las visitantes que se encontraba en el Yorkshire Wildlife Park cuando ocurrió el episodio relató cómo comenzaron a restringir la circulación dentro del establecimiento. Tia Hanson, quien estaba cerca de la salida cuando se cerró el paso hacia el recinto de los tigres, contó al diario británico The Star que los presentes comenzaron a intercambiar versiones sobre lo sucedido.

Parece que alguien saltó al recinto. La gente dice que escuchó un disparo y que alguien saltó o cayó dentro”, relató. Su testimonio reflejó la incertidumbre que se vivió durante los primeros minutos posteriores al ataque.

Hasta el momento, los investigadores no determinaron públicamente si el hombre ingresó voluntariamente al recinto, si cayó de manera accidental o si existió alguna otra circunstancia que explicara cómo llegó hasta el animal. La Policía continúa trabajando para reconstruir la secuencia y establecer las condiciones de seguridad del sector.

Qué pasó con el tigre después del ataque mortal

Uno de los puntos que aclararon las autoridades fue el estado del animal involucrado. La Policía de South Yorkshire confirmó que el tigre permaneció dentro de su recinto y no sufrió heridas durante el operativo: “El tigre resultó ileso y permaneció en el recinto después del incidente, y no existe un riesgo más amplio para el público”, comunicó la fuerza.

De esta manera, las autoridades descartaron que el felino hubiera escapado de sus instalaciones o representara una amenaza para las personas que se encontraban fuera del sector.

Por su parte, el Yorkshire Wildlife Park informó que permanecerá cerrado durante el domingo mientras continúan las investigaciones. En un comunicado, el establecimiento aseguró que está colaborando con las autoridades para determinar “exactamente qué ocurrió”.

También expresó que se encuentra “profundamente entristecido” por la muerte del hombre y transmitió sus condolencias a familiares y allegados. La institución remarcó que la seguridad y el bienestar de los visitantes, los trabajadores y los animales constituyen su principal prioridad.

En pocas palabras

  • Hombre muere: Tras ingresar al recinto de un tigre en el Yorkshire Wildlife Park.
  • Evacuación y Cierre: El establecimiento fue evacuado y permanecerá cerrado mientras se investiga el hecho.
  • Estado del animal: El tigre involucrado en el ataque resultó ileso y permaneció en su recinto.
Resumen generado por Thinkindot AI
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