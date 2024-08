La dura reacción del mundo por los golpes de Fabiola Yañez y la denuncia a Alberto Fernández

fabiola Yañez golpes.jpg Las fotos de Fabiola Yañez, que dieron la vuelta al mundo. (Foto: Gentileza El Universal)

Mientras fue solo un intercambio de denuncias, la noticia ya había dado la vuelta al mundo. Pero ahora, con la aparición de fotos y chats que están agregadas en la causa, la situación de Alberto Fernández aparece más complicada. La prensa internacional pone de relevancia que todo habría sucedido mientras Fernández era el presidente en ejercicio.

La noticia y la fotos de los golpes en todo el mundo

Como siempre, las agencias internacionales fueron las que primero pasaron al siguiente plano de la denuncia por violencia de género en contra de un presidente en ejercicio del país.

afp español.jpg

La agencia Frances Press envió un despacho en el que decía que se filtraron "supuestos" mensajes por chats y la aparición de las fotos con golpes en la ex primera dama.

Mientras Alberto Fernández era presidente

Es una de las notas características principales que destacan los medios internacionales.

el nacional por alberto fernández.jpg

En uno de los varios artículos que publica El Nacional de Venezuela titula: Último revés para Alberto Fernández, revelan fotografías de su expareja golpeada

También se filtró una conversación que alude a una situación de violencia, luego de que la ex primera dama denunciara al expresidente; “No puedo dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada”, le decía la periodista en el chat, comenta como tema central el diario opositor a Maduro.

La causa detras de las fotos por violencia de Género

El País, de Montevideo, Uruguay presenta además de las fotos un análisis sobre los hechos de la causa que comprometen a un presidente en funciones.

el país de uruguay por alberto fernández.jpg

El diario de Montevideo escribe que se divulgaron las fotos de Fabiola Yañez con golpes en la cara y el cuerpo, tras denuncia a Alberto Fernández. Sobre esto explica: "Se trata de las primeras imágenes en la causa por violencia de género y también se difundieron chats; la ex primera dama de Argentina acusa a su expareja de las heridas".

El País también explica: "En las imágenes que fueron publicadas por Infobae se la ve a Yañez con un ojo morado y con un hematoma en la parte interior del brazo, cerca de la axila"

En Chile, el valor de las "pruebas"

"Revelan fotos y chats presentados como pruebas contra Alberto Fernández en denuncia por violencia de género", tituló el diario trasandino.

la tercera de chile.jpg

Además se refiere a lo que también impactó del contenido conocido de los chats. "Venís golpeándome hace tres días seguidos”.

En Brasil, también la conmoción por las pruebas fotográficas

"La prensa publica fotos de esposa del expresidente de Argentina tras ataque Alberto Fernández es acusado de violencia doméstica contra Fabíola Yañez; Imágenes serían parte de una denuncia ante la Corte", Folha de Sao Paulo, el más importante de esa ciudad.

o globo por Alberto Fernández.jpg

En la prensa brasileña también sorprende por el caracter de la denuncia no solo la contundencia de las fotografías. Detalla que "las agresiones ocurrieron en agosto de 2021" y sobre todo, el contenido dramático de los mensajes.

En una de las capturas de pantalla publicadas, Yañez escribe: "llevas tres días seguidos pegándome", dice Folha, con el acompañamiento de las fotos con los golpes denunciados.

Los medios también consignan que en nuestro pais se asegura que hay más documentos en la causa, más testimonios graficos que comprometerían aún más al expresidente Alberto Fernández.