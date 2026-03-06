Polémica con una ex Gran Hermano que es asesora de un senador: cómo llegó al cargo y cuánto cobra

En ese contexto, Iglesias dio datos en el ciclo En contexto de la ex participante que pasó del reality a ser colaboradora del senador y cuál fue la respuesta que tuvo al comunicarse con el Congreso en busca de más información. Actualmente, por esa función Pozzi estaría percibiendo un salario de 4 millones de pesos, según explicaron en el ciclo.

“Su asesora es una ex participante de GH, tiene 30 años y se llama Antonella Pozzi. De los 10 asesores que tiene Enzo ella es la número uno. ¿Qué pasa acá? ¿Qué hice? Llamé al Congreso, al teléfono de línea y de los nervios el chico me corta”, comenzó la periodista.

Y continuó: “Al minuto siguiente me llama otro chico llamado Nahuel, más canchero, y me dice: ´disculpalo a Pirulo´. Cagado en las patas si te llama . Y le dije ´Imaginate que vi que Antonella Pozzi es su asesora y la verdad es que quiero saber cómo llegó a este puesto esta chica´”.

La comunicadora explicó lo que le dijeron en cuanto a la llegada de la ex GH a ese puesto: “Me dice: ´es contadora pública y la verdad es que se presentó y se especializó en auditoría´”.

A lo que la conductora María Julia Oliván añadió: “En Linkedin la verdad es que no tiene ningún antecedente laboral ni durante el periodo de estudio ni posterior a recibirse”.

antonella pozzi

Cómo fue el paso de Antonella Pozzi en Gran Hermano

Las mellizas Antonella y Julieta Pozzi quedaron afuera de la casa de Gran Hermano en 2016 por decisión de la gente tras haber competido en la placa contra Luifa y Matías S. que había sido fulminado en la gala anterior.

Al momento de ingresar a la famosa casa la oriunda de General Roca, Río Negro, tenía 20 años, e ingresó al reality que se emitió por América Tv junto a su hermana gemela, mostrándose con mucha energía y sentido de humor en el video presentación.

Antonella estudiaba para contadora pública al momento de entrar al programa. "En General Roca nos dicen las XipoliPozzi", decían entre risas. Y luego advertían sobre la convivencia y lo que se se venía en el juego: "Cuando hay alquien que quiere lastimar a una vamos las dos, es código de gemelas".