Polémica con una ex Gran Hermano que es asesora de un senador: cómo llegó al cargo y cuánto cobra
Se conoció el nombre de un ex participante del reality Gran Hermano que es uno de los asesores de un senador nacional. Los detalles.
6 mar 2026, 08:45
El paso por el programa Gran Hermano en muchos casos suele abrir distintas puertas en lo laboral tanto el mundo artístico como en otros ámbitos. Otros también pasan de la fama y la exposición a volver a la vida normal desde antes de no ser conocidos.
Lo cierto es que Fernanda Iglesias reveló el nombre de un ex participante del reality que actualmente es asesora de un senador de La Libertad Avanza.
Se trata de Antonella Pozzi, quien en 2016 integró la nómina de participantes de Gran Hermano al ingresar a la famosa casa junto a su hermana melliza Julieta.
La mujer de 30 años es asesora del senador Enzo Fullone, quien asumió en diciembre de 2025 su actual lugar en reemplazo de Lorena Villaverde.
En ese contexto, Iglesias dio datos en el ciclo En contexto de la ex participante que pasó del reality a ser colaboradora del senador y cuál fue la respuesta que tuvo al comunicarse con el Congreso en busca de más información. Actualmente, por esa función Pozzi estaría percibiendo un salario de 4 millones de pesos, según explicaron en el ciclo.
“Su asesora es una ex participante de GH, tiene 30 años y se llama Antonella Pozzi. De los 10 asesores que tiene Enzo ella es la número uno. ¿Qué pasa acá? ¿Qué hice? Llamé al Congreso, al teléfono de línea y de los nervios el chico me corta”, comenzó la periodista.
Y continuó: “Al minuto siguiente me llama otro chico llamado Nahuel, más canchero, y me dice: ´disculpalo a Pirulo´. Cagado en las patas si te llama . Y le dije ´Imaginate que vi que Antonella Pozzi es su asesora y la verdad es que quiero saber cómo llegó a este puesto esta chica´”.
La comunicadora explicó lo que le dijeron en cuanto a la llegada de la ex GH a ese puesto: “Me dice: ´es contadora pública y la verdad es que se presentó y se especializó en auditoría´”.
A lo que la conductora María Julia Oliván añadió: “En Linkedin la verdad es que no tiene ningún antecedente laboral ni durante el periodo de estudio ni posterior a recibirse”.
Cómo fue el paso de Antonella Pozzi en Gran Hermano
Las mellizas Antonella y Julieta Pozzi quedaron afuera de la casa de Gran Hermano en 2016 por decisión de la gente tras haber competido en la placa contra Luifa y Matías S. que había sido fulminado en la gala anterior.
Al momento de ingresar a la famosa casa la oriunda de General Roca, Río Negro, tenía 20 años, e ingresó al reality que se emitió por América Tv junto a su hermana gemela, mostrándose con mucha energía y sentido de humor en el video presentación.
Antonella estudiaba para contadora pública al momento de entrar al programa. "En General Roca nos dicen las XipoliPozzi", decían entre risas. Y luego advertían sobre la convivencia y lo que se se venía en el juego: "Cuando hay alquien que quiere lastimar a una vamos las dos, es código de gemelas".