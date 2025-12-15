El enojo de Araceli González con la producción de Mirtha Legrand: el motivo

El fin de semana, Araceli González estuvo en la mesa de Mirtha Legrand, donde quebró en llanto cuando la conductora le preguntó por la falta de vínculo con Adrián Suar, su ex y padre de su hijo Tomás.
En una nota con Intrusos, Araceli González habló sobre su participación en el programa de Mirtha Legrand y expuso una situación que le resultó incómoda.
Este lunes, en una nota con Intrusos (América TV), la actriz reveló que hubo una situación que la hizo sentir incómoda. "Pedí que cortaran la parte donde yo lloré y no lo hicieron. Y me parece que estuvieron mal", reveló.
Araceli recordó que días atrás estuvo en el ciclo de Mario Pergolini y la producción del ex CQC tuvo otra actitud ante los temas que trataron en el mano a mano. "En lo de Pergolin me dijeron: '¿hay algo que no te gustó y quieras que no salga?'. Y yo les dije: 'no, nada'", recordó, al comparar el deferencia que sí tuvieron los productores de Pergolini y no quienes integran el equipo de La Chiqui.
La actriz explicó que manifestó su enfado con quienes están detrás de cámara en el programa de la diva. "No hablé con Mirtha. Hablé con la producción. Mi pedido fue a la producción. Ellos no cumplieron con mi pedido. Hablé con una señora que me contuvo bastante. Yo no quería mostrarme así", detalló.
Por último, Araceli aclaró que no tendría problema en volver a la mesa de la diva. "Mirtha me viene llamando hace 4 años y le veía diciendo que no. Y dije: 'si voy a lo Pergolini, tengo que ir a lo de Mirtha'. Volvería a ir a la mesa de Mirtha, pero evitaría llorar. A nadie le gusta llorar frente a cámara porque es mostrarse vulnerable", cerró.
Este sábado, Araceli González protagonizó uno de los momentos más conmovedores de la televisión al romper en llanto durante su participación en el programa de Mirtha Legrand. En el marco de su reaparición mediática, la actriz realizó un profundo descargo luego de haber sido “acusada” de no soltar su pasado con Adrián Suar, una relación que aún genera repercusiones tanto en lo personal como en lo público.
Ante la consulta directa de la conductora sobre su vínculo actual con el gerente de programación de El Trece, Araceli fue sincera y contundente. “No me llevo. Pero no por una elección mía”, afirmó de entrada. Luego amplió su postura y explicó que las relaciones no siempre se rompen de manera unilateral: “Hay veces que las partes eligen que sean así los vínculos cuando se terminan”, dando a entender que la distancia no siempre depende de una sola voluntad.
Para explicar mejor su mirada, la actriz comparó esta situación con lo vivido en su primer matrimonio, con el padre de su hija Flor Torrente. “Divorciarse no es fácil. Fue un momento muy difícil, pero con el tiempo hubo un regreso desde el agradecimiento”, recordó. En ese sentido, destacó un gesto que valoró especialmente: “Me habló y me agradeció cómo había criado a su hija. Eso es conciliar, eso está bueno. Pero a veces no se puede”.
El clima se volvió aún más íntimo cuando Araceli hizo referencia al poder y al entorno que rodea a Suar dentro del medio televisivo. “Yo sé que Adrián es un hombre muy poderoso en la televisión y a veces te rodea muchísima gente. No siempre es todo bueno. Es difícil dosificar con quién te quedás y con quién no. Y yo creo que fui la no elegida”, expresó con visible emoción.
A pesar de ese dolor, dejó en claro que siempre mantendrá el respeto por el padre de su hijo Toto. “Es un hombre muy talentoso, que apostó y cambió la televisión argentina. Muchas veces le digo a Toto que no tiene conciencia de lo que fue su papá”, afirmó, destacando su legado profesional.
La actriz también recordó el enorme impacto mediático que tuvo su relación con Suar. “Yo le dije a Toto ‘Cuando vos naciste parecía que nacía el príncipe Carlos’”, contó, y enseguida marcó el contraste entre lo íntimo y lo público: “Esa es la parte linda de la historia, la que se vive en casa. La parte dolorosa es la que queda en la prensa, y con eso yo no puedo hacer nada”.
En ese punto, Araceli no pudo contener las lágrimas al aire. “Yo solté, trabajé mucho soltar. Es un hombre que amé con toda mi alma y tuve que soltar”, dijo entre sollozos. Luego pidió disculpas y explicó el origen de su angustia: “Me hace sufrir mucho ver sufrir a mi hijo. Muchas veces el rol de madre es proteger. Yo me dediqué a proteger a mis hijos y a defender lo que tenía que defender por detrás de cámara. Nunca me interesó hacer prensa con esto”.
También reveló que esa fue una de las razones que la llevaron a tomar distancia de la televisión durante un tiempo. “Muchas veces me alejé para construirme a mí misma, para dedicarme a Toto y a mi hija”, confesó.
Por último, Araceli se refirió a su presente sentimental y llevó tranquilidad. “Hoy estoy con un hombre hermoso, Fabián Mazzei, que ha sanado muchos dolores. Mis hijos lo aman y es mi presente”, cerró, dejando un mensaje de calma y reconstrucción personal.