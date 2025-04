La verdad oculta por la que Donald Trump dio marcha atrás, por ahora, con los aranceles

"You know, they were getting a little bit yippy, a little bit afraid". (¿Saben?, se estaban poniendo un poco nerviosos, un poco asustados). Esa fue la curiosa explicación que Donald Trump le dio a los periodistas sobre su marcha atrás con los aranceles que dislocaron al mercado mundial. Usó la expresión coloquial "yippy" que permite un juego de palabras entre el pequeño ladrido reiterado de los perros y un quejido de los golfistas (como Trump) cuando no hacen un buen golpe. Y eso es lo que pasó, detrás de su estilo transgresor y violento muchas veces.