El picante ida y vuelta entre La Negra Vernaci y La China Ansa tras lo sucedido en MasterChef: "Sos insoportable"

Hasta ese momento, sin embargo, Ansa había evitado profundizar demasiado sobre lo ocurrido durante la grabación y se había limitado a contar algunos detalles sobre las dificultades que tuvieron para trabajar en equipo.

Cómo fue el reencuentro de la China Ansa y La Negra Vernaci

"Ella vive tensionada, entonces cualquier persona que se le acerque se va a tensar", explicó Ansa sobre la razón de sus gritos en el reality. Y siguió narrando: "Sos insoportable. Me quise poner de acuerdo con un plato" pero, rápidamente, fue interrumpida por Vernaci: " No, no, no. Vos dijiste que era lo que había que hacer. No me vas a decir vos que es lo que hay que hacer, respetá los rangos".

"¿Quién fue la idea de esa merlucita?", consultó Paulo Kablan para poner paños fríos, pero continuaron. "Mirá como te miro, eu", le respondió la conductora y empezó a bromear con doble sentido: "Yo con la merluza me llevo muy bien, yo con los pescados me llevo muy bien".

"Yo le entregué la merluza para que ella estuviera contenta", continuó su compañera. Y Elizabeth le retrucó: "Pero por esa merluza ganamos". Por eso, le pidió: "¿Y vas a decir algo de mi puré de zanahorias?", frente a lo que cedió: "El puré de zanahoria de ella, espectacular".

"Primer día, debut, conocen a sus compañeros, están ansiosos, nerviosos, por conocer a la gente que los va a seguir. La mina se para al lado mío y me dice 'yo con vos no quiero cocinar, prefiero irme'", aseguró que el acercamiento con Vernaci tuvo una particularidad que terminó condicionando el vínculo entre ambas.

A partir de ese recuerdo, La Negra explicó que la postura de Ansa no la tomó completamente por sorpresa cuando finalmente tuvieron que compartir el desafío: "Se para y me dice ya sé todo lo que vamos a hacer".

La conversación entre ambas también tuvo momentos de distensión. Más allá de las "diferencias" que quedaron expuestas durante la primera gala, Elizabeth aclaró que el enfrentamiento dentro del programa no significaba que existiera un rechazo personal hacia Ansa. "No hay discusión posible, La China es hermosa, la quiero mucho".