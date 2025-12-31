A24.com

Cómo sigue su salud

El último y rotundo parte médico de Christian Petersen: "Permanece..."

El Hospital Alemán de Buenos Aires difundió un nuevo parte médico del chef, Christian Petersen, en el último día de 2025. Todos los detalles sobre su evolución, en la nota.

31 dic 2025, 15:23
La salud de Christian Petersen continúa siendo un tema de interés público, y día a día se espera con atención un nuevo parte médico. Este miércoles 31 de diciembre, el Hospital Alemán de Buenos Aires difundió un informe que transmitió un mensaje de calma, aunque sin ocultar la seriedad del cuadro que motivó su internación.

El comunicado oficial, firmado por el director médico, Dr. Norberto Mezzadri, confirmó que el reconocido chef continúa internado y bajo observación permanente: El paciente continúa internado en la institución, bajo el cuidado de un equipo multidisciplinario. Al momento de este comunicado, el paciente permanece clínicamente estable“.

En el marco de su atención, se están llevando a cabo estudios conforme a lo planificado y siguiendo los protocolos habituales, agregó.

foto-x-QBWHTF7O3ZHA3PI7GLO3OZGOIY

Desde el hospital también destacaron su apoyo a la familia de Petersen y aseguraron que continuarán informando de manera constante, respetando siempre la confidencialidad de los datos médicos.

El mensaje transmitido buscó calmar la preocupación que se había generado en los últimos días entre colegas, amigos y seguidores del chef.

Cómo reaccionó un familiar a la salud de Chistian Petersen

La internación de Christian Petersen desató un sinfín de especulaciones, potenciadas por la rapidez con la que la información comenzó a circular en medios y redes sociales. Todo comenzó cuando el reconocido chef sufrió una descompensación mientras ascendía el volcán Lanín, generando escenas de gran preocupación entre quienes lo acompañaban.

En los primeros reportes, el parte médico mencionaba un cuadro de falla multiorgánica, lo que aumentó la incertidumbre y alimentó diversas conjeturas sobre su estado. Sin embargo, a partir del sábado 20 comenzaron a aparecer señales más alentadoras: se informó sobre una evolución favorable y se desmintieron varias de las versiones más alarmantes que habían circulado horas antes.

En medio de este clima, los guías de la expedición rompieron el silencio con un comunicado claro para explicar lo ocurrido. Contaron que la travesía transcurría con normalidad hasta que notaron un cambio significativo en el comportamiento de Petersen. La situación generó preocupación dentro del grupo, lo que los llevó a interrumpir el ascenso y ordenar el descenso, priorizando la seguridad de todos los participantes.

El viernes 26 de diciembre, desde A la tarde (América TV) dialogaron con un familiar directo, que sin revelar su identidad, afirmó: “Christian está mejor desde el domingo. Seguimos esperando noticias día a día. Respira por sus propios medios, está estable y mejorando”. Además, agregó: Por favor, por respeto a mi familia, no soy vocero de ellos, solo quiero dejar tranquilidad y que no se invente”.

Sobre la posibilidad de un traslado a Buenos Aires para continuar la recuperación, concluyó: “Aún no se habló del tema, imagino que no está dado y tiene que hacer reposo”.

