El último y rotundo parte médico de Christian Petersen: "Permanece..."

El mensaje transmitido buscó calmar la preocupación que se había generado en los últimos días entre colegas, amigos y seguidores del chef.

Cómo reaccionó un familiar a la salud de Chistian Petersen

La internación de Christian Petersen desató un sinfín de especulaciones, potenciadas por la rapidez con la que la información comenzó a circular en medios y redes sociales. Todo comenzó cuando el reconocido chef sufrió una descompensación mientras ascendía el volcán Lanín, generando escenas de gran preocupación entre quienes lo acompañaban.

En los primeros reportes, el parte médico mencionaba un cuadro de falla multiorgánica, lo que aumentó la incertidumbre y alimentó diversas conjeturas sobre su estado. Sin embargo, a partir del sábado 20 comenzaron a aparecer señales más alentadoras: se informó sobre una evolución favorable y se desmintieron varias de las versiones más alarmantes que habían circulado horas antes.

En medio de este clima, los guías de la expedición rompieron el silencio con un comunicado claro para explicar lo ocurrido. Contaron que la travesía transcurría con normalidad hasta que notaron un cambio significativo en el comportamiento de Petersen. La situación generó preocupación dentro del grupo, lo que los llevó a interrumpir el ascenso y ordenar el descenso, priorizando la seguridad de todos los participantes.

El viernes 26 de diciembre, desde A la tarde (América TV) dialogaron con un familiar directo, que sin revelar su identidad, afirmó: “Christian está mejor desde el domingo. Seguimos esperando noticias día a día. Respira por sus propios medios, está estable y mejorando”. Además, agregó: “Por favor, por respeto a mi familia, no soy vocero de ellos, solo quiero dejar tranquilidad y que no se invente”.

Sobre la posibilidad de un traslado a Buenos Aires para continuar la recuperación, concluyó: “Aún no se habló del tema, imagino que no está dado y tiene que hacer reposo”.