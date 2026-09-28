Malvinas: el ministro de Defensa de Chile respaldó el reclamo argentino, pero marcó diferencias sobre la situación comercial

A eso, se suman las pretensiones de avanzar en posibles acuerdos petroleros. Algo que el presidente argentino acaba de denunciar en Naciones Unidas, al mismo tiempo que firmó decretos y envió proyectos de ley para la defensa de la soberanía nacional sobre las Islas, el mar austral y todos sus recursos.

En sus frases hay "errores". Primero, utiliza "Malvinas/Falkland". La otra, Barros Toconal dice que el Reino Unido "ejerce la soberanía" cuando en realidad ocupa militarmente a las islas y reforzó su presencia militar desde la guerra de 1982.

Y, finalmente, algo rechazado por las Naciones Unidas -de las que Chile forma parte - habla de "respetando la voluntad de las personas involucradas", en alusión a los kelpers. Para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por ser una "población impuesta", no tienen derecho a opinar sobre el fondo de la cuestión, reservada sólo a la Argentina y el Reino Unido.

Curiosidades de un ministro trasandino sobre Malvinas

El ministro Barros defendió los intereses de Chile sobre relaciones comerciales con las islas Malvinas. Relaciones que realiza con las autoridades kelpers con la anuencia de Londres. Algo que la Argentina objeta, también al Uruguay, porque la soberanía nacional, por una cuestión militar y de ocupación desde 1833, está impedida de poder ser ejercida.

Por el momento, el principal nexo comercial son los cruceros y actividades comerciales que desarrolla con las Islas desde el puerto de Punta Arenas.

El comercio de Chile con las Islas Malvinas se realiza desde el puerto de Punta Arenas. (Foto: A24.com)

Pero el problema para la Argentina son las palabras elegidas por el miembro del gabinete del presidente José Antonio Kast. Habló del Reino Unido que es un "país amigo que ejerce la soberanía (de las Islas) hace 200 años".

En la misma declaración expresó: "una cosa es apoyar un reclamo, pero respetando la voluntad e interés de las personas involucradas y por la vía pacífica".

Los kelpers, como población impuesta, no tienen ingerencia en el futuro de las Islas. "Respetaremos su dignidad y no los vamos a echar a patadas como hizo el Reino Unido con los nuestros", le dijo el presidente Javier Milei a un periodista británico en una entrevista en Nueva York.

El ministro Barros Tocornal sabe que camino haciendo equilibrio porque sostuvo: "Que se sienten a conversar los dos países". Habló de países, esta vez, no de los habitantes de las Islas.

Ministro de Defensa de Chile: "Fomentar el comercio y actividades que permitan las leyes"

Chile tiene en Punta Arenas el principal punto para sus actividades, que va incrementando con las Islas Malvinas. Por el momento son comerciales menores y de turismo. Pero el titular de la defensa del país trasandino anticipó que el petróleo también interesa: "Hay un tema más conflictivo que es la explotación petrolera y los recursos mineros". Sobre eso, viene reclamando fuertemente el gobierno nacional argentino en todos los foros posibles.

Hace pocos días, Milei estuvo en Santiago de Chile con el presidente Kast. Un comunicado conjunto señala: "El presidente Kast reiteró el respaldo del Gobierno de Chile a los legítimo derechos de soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes". Su ministro de Defensa hizo una interpretación propia.