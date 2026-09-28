Yanina Latorre reveló cuánto le pagará Martín Redrado a Luciana Salazar: "Quiere..."

“En la justicia llamó mucho la atención esto porque lo cierto es así: acáe no hay un acuerdo para mantener, no hay un acuerdo de cuota alimentaria… Acá hay un acuerdo entre partes privado", continuó explicando.

"¿Por qué? Redrado le ganó en primera instancia el pedido de ella de esta cuota alimentaria para que mantenga a Matilda hasta los 18 años. Ella apela y esto iba para largo”, agregó la conductora.

En ese sentido, Yanina Latorre remarcó cuál era la intención inicial de la modelo y por qué monto se terminó llegando a un entendimiento entre las partes: “Lo que pedía ella una cuota de más o menos 10 mil dólares por mes hasta los 18 años de Matilda. Si haces la cuenta es un millón 700 mil dólares. Entiendo que por recomendación de su abogado terminó aceptando el acuerdo. Arregló por mucho menos y tampoco por un millón de dólares", explicó.

“Redrado quiere paz, se hartó de Luciana Salazar, de las amenazas. Él está casado, feliz con su mujer, tiene a sus hijos, tiene su vida, le está yendo muy bien laboralmente, está contento y dice que él se quiere sacar este grano de encima, que son las constantes amenazas y dichos”, puso en contexto la conductora sobre el motivo por el que el economista aceptó este pacto con su ex.

Los detalles del acuerdo privado entre Luciana Salazar y Martín Redrado

Yanina Latorre siguió analizando el viernes en SQP el acuerdo judicial alcanzado por Luciana Salazar y Martín Redrado para terminar con el conflicto.

“Firmaron un acuerdo que es confidencial. Ninguno de los dos puede hablar del acuerdo, ninguno de los dos puede mostrar el acuerdo escrito porque hay un acuerdo privado entre partes. Es como que ellos se sentaron y negociaron. Si Luciana hubiera creído que le iba a ganar la cuota, hubiera seguido con el juicio”, precisó la conductora.

Y dejó en claro: “Acá no hay cuota alimentaria, ella perdió en primera instancia y la apelación se frenó porque Redrado le dijo ‘¿Sabes qué? Negociemos. No quiero más esto’".

La conductora contó que el arreglo es por una cifra mucho menor a la que sostuvo circuló inicialmente. "En realidad es de 500 mil dólares pagaderos en cinco años y la modelo cobrará alrededor de 100 mil dólares por año”, remarcó.

“Ahora van a tener que ver si le meten algún tipo de multa a Luciana porque estaba prohibido que ellos hablen y Luciana ayer empieza a decir que un millón, que dos millones, que la cuota, que gané… ¿Qué ganó? No ganó nada. Firmó un acuerdo privado entre partes y Redrado lo hace para no aguantarla más. Pero le llamó la atención que salgan todos a operar a favor de Luciana”, concluyó su análisis la conductora.