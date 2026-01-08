Confirman la liberación de sólo cinco presos políticos en Venezuela

España confirmó el regreso de sus cinco ciudadanos

Romero se refirió así a la liberación de los cinco ciudadanos españoles, que anunció más temprano el Gobierno español. Horas más tarde, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, confirmó este jueves que los cinco ciudadanos ya se encuentran en vuelo rumbo a España.

“Vuelan ya hacia España los cinco compatriotas liberados hoy en Venezuela. Pronto estarán en casa con sus seres queridos”, anunció el canciller a través de sus redes sociales.

Albares indicó que mantuvo contacto directo con los liberados para "transmitirles mi alegría por su liberación" y agradeció a la embajada española en Caracas y a todas las personas e instituciones que colaboraron en el proceso de excarcelación y repatriación.

El régimen habló de excarcelaciones sin precisar cifras

El fiscal general del gobierno chavista, Tarek William Saab, aseguró que se están realizando excarcelaciones de presos políticos en Venezuela, aunque evitó precisar cuántas personas fueron liberadas así como sus identidades.

“Se ha realizado el día de hoy, con la debida actuación del Ministerio Público como garante y titular de la acción penal, con el sistema de justicia venezolano, la excarcelación de ciudadanos previamente detenidos por la justicia venezolana”, declaró el funcionario.

Saab sostuvo que las liberaciones se estarían "ejecutando en tiempo real", pero hasta el momento familiares y abogados no recibieron información oficial sobre la salida de detenidos de centros como El Helicoide o Rodeo I.

Organizaciones de derechos humanos y colectivos de familiares reiteraron que no hay confirmación de liberaciones masivas y remarcaron que, por ahora, solo cinco excarcelaciones de presos políticos fueron verificadas.