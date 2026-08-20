Nadia Beller difundió su parte médico tras el ataque en Bolivia: qué dice sobre las heridas

Uno de los cuadros de mayor gravedad fue una fractura expuesta y conminuta del húmero derecho, atribuida en el informe a una herida provocada por un proyectil de arma de fuego. Como consecuencia de esa lesión, los médicos debieron realizar una intervención quirúrgica y colocar una placa y clavijas provisionales.

El parte también menciona una herida supraclavicular izquierda, aunque en ese sector no se habrían detectado signos radiográficos de compromiso óseo.

Durante la operación, además, los profesionales realizaron la extracción de dos cuerpos extraños identificados como esquirlas de proyectil.

El informe difundido por la abogada no precisa cuántos impactos recibió ni detalla si las heridas presentaron orificios de entrada y salida.

Beller permanece en terapia intensiva

Después de la intervención quirúrgica, Beller fue trasladada a la Unidad de Terapia Intensiva para permanecer bajo vigilancia y recibir atención postoperatoria.

De acuerdo con el documento que publicó en Facebook, durante su permanencia en terapia se encontraba lúcida y sin signos evidentes de alteraciones neurológicas focales.

El reporte señala además que presentó dolor relacionado con la cirugía, por lo que recibió tratamiento con analgésicos, y que la evolución del control de esos síntomas era favorable.

También se consignó que Beller manifestó ansiedad vinculada con el ataque y la hospitalización, aunque mantenía una interacción adecuada con el personal médico.

El parte confirmó que está embarazada

Otro de los puntos incluidos en el informe es que Beller atraviesa una gestación inicial de aproximadamente entre cuatro y cinco semanas. Por ese motivo, además del seguimiento traumatológico, permanece bajo supervisión del área de Ginecología.

Los profesionales recomendaron continuar con controles clínicos y ecográficos para evaluar la viabilidad y evolución del embarazo.

La investigación por el ataque contra Nadia Beller

Beller fue atacada el lunes en las inmediaciones de un hotel de Santa Cruz de la Sierra. Según la reconstrucción incorporada hasta ahora a la investigación, dos hombres que aparentaban ser repartidores se acercaron a la mujer y uno de ellos efectuó varios disparos. El segundo tomó pertenencias de la víctima antes de escapar.

La Fiscalía informó que Beller ya prestó declaración, mientras que Cerimedo decidió abstenerse. Los investigadores también incorporaron registros de cámaras de seguridad y otros elementos recolectados durante las primeras medidas del expediente.

Cerimedo fue detenido en el aeropuerto internacional de Viru Viru, después de arribar a Santa Cruz procedente de La Paz. La Fiscalía pidió que permanezca detenido preventivamente durante seis meses mientras se profundiza la investigación.

La defensa de Cerimedo, por su parte, rechaza la acusación en su contra. En este punto, las hipótesis de las partes forman parte de una investigación en curso y todavía deberán ser evaluadas a partir de las pruebas incorporadas al expediente.

Qué dijo el gobierno de Rodrigo Paz sobre Cerimedo

Fernando Cerimedo y Nadia Beller.

La relación de Cerimedo con el presidente boliviano Rodrigo Paz también quedó bajo la lupa después del ataque. El Gobierno aseguró que Cerimedo no ocupaba formalmente un cargo de asesor presidencial ni integraba la estructura estatal. Según el vocero José Luis Gálvez, había sido un colaborador cercano de Paz durante la campaña electoral de 2025 y posteriormente continuó participando en cuestiones vinculadas con la comunicación.

El propio presidente pidió que se realice una investigación exhaustiva, expresó públicamente su solidaridad con Beller y aseguró que Cerimedo no recibiría protección política por su vínculo con el oficialismo.