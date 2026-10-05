Acusan a Pampita de hacer trampa en la peregrinación de Luján: el detalle que generó indignación

La situación, según contó Ángel, surgió a partir de los cuestionamientos de Nacho Ortelli sobre la manera en que Pampita realizó la peregrinación. Molesto por la situación, el conductor lanzó: "No sé por qué Nacho Ortelli se cuelga así de Pampita. Les encanta a las periodistas de la actualidad meterse en el chimento".

Además, Ángel remarcó que no existe ninguna obligación de completar caminando la totalidad del trayecto.

Por último, destacó que Pampita participa todos los años de la tradicional peregrinación y puso el foco en las dificultades que puede tener cada persona para completar el recorrido. "Y va todos los años. Y hay gente que no puede caminar todo, todo, todo, todos esos kilómetros", cerró.

La profunda reflexión de Pampita durante la Peregrinación a Luján bajo la lluvia

Tras haber estado ausente en la edición del año pasado debido a diferentes compromisos profesionales, Carolina Pampita Ardohain volvió este fin de semana a participar de una de las manifestaciones de fe más importantes para ella: la Peregrinación Juvenil a Luján. La conductora recorrió los 60 kilómetros acompañada por amigas y miles de creyentes, en una jornada marcada por las persistentes lluvias que acompañaron gran parte del trayecto.

Como acostumbra cada vez que realiza esta experiencia, Pampita compartió diferentes postales y mensajes a través de sus redes sociales. Allí reflejó tanto el inicio del recorrido como las sensaciones que le genera esta tradición, que con el tiempo se convirtió en un ritual muy especial dentro de su vida personal. Todo comenzó con una imagen tomada en una parroquia, donde posó junto a dos amigas frente a la Virgen antes de ponerse en marcha. “Luján allá vamos”, escribió en la publicación, acompañando la foto con un texto llamado “Peregrinar”. “Misterio de ponerse en camino hacia lo que está lejos. Y en cada paso, descubrirse más adentro, conectando con lo verdadero que habita en el corazón. Renovada invitación a soltar lo que es carga sin sentido, sobre todo las supuestas seguridades que aseguran poco y nada. ¿El amor? En cada nuevo paso que se decide dar”, expresó.

Antes de comenzar la caminata, la modelo mostró parte de la preparación que llevó adelante para afrontar la exigencia física del recorrido. Entre otras cosas, enseñó los cuidados que realizó en sus pies mediante el uso de apósitos especiales destinados a evitar ampollas. Más tarde, ya en pleno trayecto, se la vio avanzando bajo la lluvia con un piloto gris oscuro con capucha mientras compartía el camino con otros peregrinos.

Durante toda la jornada, la conductora fue registrando distintas escenas a través de sus historias de Instagram. En varias de las imágenes publicadas se observó a numerosos fieles protegidos con ponchos de distintos colores, mientras la imagen de la Virgen era trasladada cubierta por un nylon transparente para resguardarla de la lluvia.

Las condiciones climáticas también tuvieron un fuerte impacto a lo largo del recorrido. Las precipitaciones provocaron importantes acumulaciones de agua en varios sectores del camino, obligando a los peregrinos a avanzar con precaución y superar distintos inconvenientes. Además, algunas estructuras religiosas y carritos utilizados durante la peregrinación tuvieron que ser cubiertos con plásticos para evitar daños por el temporal.