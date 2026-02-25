El fuerte reclamo de Julieta Prandi contra Claudio Contardi por la manutención de sus hijos: "Vengo..."

Prandi

En otra publicación, la modelo contó que el reclamo fue iniciado en el departamento judicial de San Isidro hace casi cuatro años. La fecha de inicio del expediente es del 29 de marzo de 2022, de acuerdo a su publicación.

Cómo fueron los últimos meses de Claudio Contardi

La situación judicial de Claudio Contardi volvió a quedar en el centro de la escena tras las últimas novedades vinculadas a la causa que lo enfrenta con su ex pareja, Julieta Prandi.

En agosto de 2025, un tribunal oral lo condenó a 19 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal agravado y otros delitos en el marco de la denuncia iniciada por la modelo. Tras la lectura del veredicto, se dispuso su detención inmediata, por lo que actualmente cumple la pena mientras el proceso continúa en instancias superiores.

La defensa del empresario presentó distintos recursos de apelación con el objetivo de revertir o morigerar la sentencia, incluyendo planteos de nulidad y pedidos de prisión domiciliaria. Sin embargo, hasta el momento, la condena se mantiene firme a la espera de definiciones judiciales.

En paralelo, persiste el conflicto por la cuota alimentaria de los hijos que ambos tienen en común. Prandi denunció públicamente que su ex pareja mantiene una deuda de cuatro años sin abonar, lo que motivó nuevos reclamos ante la Justicia para que se tomen medidas al respecto.

Así, aunque la intensidad mediática bajó respecto de los momentos más álgidos del juicio, el caso continúa activo tanto en el plano judicial como en el ámbito público, con resoluciones pendientes que podrían marcar un nuevo capítulo en esta extensa batalla legal.