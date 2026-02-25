El fuerte reclamo de Julieta Prandi contra Claudio Contardi por la manutención de sus hijos: "Vengo..."
Luego de la condena a 19 años de prisión para Cluadio Contardi, Julieta Prandi hizo pública una fuerte denuncia contra su expareja por la cuota alimentaria de sus hijos.
A poco más de seis meses de que su ex pareja, Claudio Contardi, fuera condenado a 19 años de prisión por violación y daño psicológico a Julieta Prandi, la modelo reclamó en sus redes sociales por la cuota alimenticia de sus hijos.
Durante mucho tiempo no hubo pantalla ni portal que no se hiciera eco del tema. El dolor de la modelo despertó una profunda empatía en el público, que siguió cada avance con atención, sensibilidad y también con cautela. En ese contexto, y lejos de dar la batalla por terminada, volvió a alzar la voz en las últimas horas con un mensaje directo y sin rodeos.
“Hoy me desperté con ganas de charlar con el Juzgado Número 2 de San Isidro. ¿Sería mucha molestia que, después de reclamar alimentos durante cuatro años, finalmente tomen las medidas correspondientes para que mis hijos reciban su cuota? Vengo haciéndome cargo de todo desde siempre”, posteó Prandi en su cuenta de “X”.
Y agregó: “Muchas gracias señora jueza. Usted entenderá que no es justo que una madre sostenga todo de por vida”.
En otra publicación, la modelo contó que el reclamo fue iniciado en el departamento judicial de San Isidro hace casi cuatro años. La fecha de inicio del expediente es del 29 de marzo de 2022, de acuerdo a su publicación.
Cómo fueron los últimos meses de Claudio Contardi
La situación judicial de Claudio Contardi volvió a quedar en el centro de la escena tras las últimas novedades vinculadas a la causa que lo enfrenta con su ex pareja, Julieta Prandi.
En agosto de 2025, un tribunal oral lo condenó a 19 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal agravado y otros delitos en el marco de la denuncia iniciada por la modelo. Tras la lectura del veredicto, se dispuso su detención inmediata, por lo que actualmente cumple la pena mientras el proceso continúa en instancias superiores.
La defensa del empresario presentó distintos recursos de apelación con el objetivo de revertir o morigerar la sentencia, incluyendo planteos de nulidad y pedidos de prisión domiciliaria. Sin embargo, hasta el momento, la condena se mantiene firme a la espera de definiciones judiciales.
En paralelo, persiste el conflicto por la cuota alimentaria de los hijos que ambos tienen en común. Prandi denunció públicamente que su ex pareja mantiene una deuda de cuatro años sin abonar, lo que motivó nuevos reclamos ante la Justicia para que se tomen medidas al respecto.
Así, aunque la intensidad mediática bajó respecto de los momentos más álgidos del juicio, el caso continúa activo tanto en el plano judicial como en el ámbito público, con resoluciones pendientes que podrían marcar un nuevo capítulo en esta extensa batalla legal.