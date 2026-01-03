Nicolás Maduro llegó a una base militar de Nueva York y permanecerá detenido. 

Embed

El presidente Donald Trump confirmó que el destino final de los detenidos. “Serán llevados a Nueva York”, afirmó en declaraciones televisivas, al referirse a los pasos posteriores a la captura, y describió el operativo como una acción de alta complejidad planificada durante meses.

En esa línea, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, explicó que la misión se apoyó en un extenso trabajo de inteligencia. “Fueron meses de trabajo de nuestros colegas de los servicios de inteligencia. Observamos, esperamos, nos preparamos”, señaló en conferencia de prensa. Caine precisó además que más de 150 aeronaves participaron de la operación, coordinadas desde distintos puntos del hemisferio.

Trump aseguró que siguió el despliegue en tiempo real. “La vi, literalmente, como si estuviera viendo un programa de televisión”, dijo en una entrevista con Fox News, al relatar la intervención de aeronaves y fuerzas especiales. Tras la captura, Maduro y Flores fueron evacuados y puestos bajo control militar estadounidense. “Que no hayamos tenido ningún muerto fue increíble”, remarcó el mandatario, al descartar bajas entre las fuerzas de su país.

XC35NYUNSFBRTL2J6HH3IE64IU

Delcy Rodríguez sostuvo que Maduro sigue siendo el presidente

Desde Caracas, la vicepresidenta Delcy Rodríguez sostuvo que Maduro sigue siendo el jefe de Estado y exigió su liberación inmediata. “Único presidente de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro”, afirmó durante una reunión del Consejo de Defensa de la Nación transmitida por cadena nacional. Rodríguez calificó la detención como una agresión externa y reiteró su reclamo a Washington.

Horas antes, Trump había señalado que Rodríguez manifestó disposición a cooperar con Estados Unidos. La funcionaria chavista también mostró un decreto de “estado de conmoción exterior” firmado por Maduro antes de su detención, que otorga poderes excepcionales al Ejecutivo ante un conflicto externo.

Con Maduro ya en territorio estadounidense, el caso pasa del plano político y militar al ámbito judicial. Ahora será un tribunal federal el que defina los próximos pasos de un proceso con fuertes implicancias regionales y que será seguido de cerca por la comunidad internacional.