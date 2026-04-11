No hubo acuerdo tras tres reuniones entre EE.UU. e Irán y seguirán las negociaciones por la paz en Pakistán

Captura No hubo acuerdo tras tres reuniones entre EE.UU. e Irán.

Mientras la diplomacia intenta avanzar, crece la tensión en el estratégico estrecho de Ormuz. Irán advirtió que responderá con medidas “severas” ante la presencia de buques militares extranjeros, luego de que Washington confirmara el despliegue de fuerzas navales en la zona.

La Guardia Revolucionaria iraní aseguró que ejercerá control sobre el tránsito marítimo, en un contexto agravado por operaciones de desminado lideradas por Estados Unidos. Este corredor es clave para el comercio global de petróleo, por lo que cualquier escalada genera preocupación internacional.

En paralelo, Qatar anunció la reactivación total de su actividad marítima a partir de este domingo 12 de abril. La medida establece horarios operativos para la navegación, aunque permite actividad plena para embarcaciones pesqueras.

Las autoridades qataríes remarcaron la necesidad de reforzar las medidas de seguridad ante el contexto regional, instando a las tripulaciones a revisar sus sistemas antes de zarpar.

MM2Z6MOEBBDEDO5RJKJMQ6HV5M La Guardia Revolucionaria de Irán volvió a amenazar a EEUU tras el paso de dos buques de guerra por el estrecho de Ormuz (Donald Holbert/U.S. Navy vía REUTERS)

Posturas firmes de Estados Unidos e Israel

Desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump mantuvo una postura cauta y aseguró que no le preocupa el resultado inmediato de las negociaciones.

En tanto, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, adoptó un tono más contundente. Afirmó que los ataques conjuntos con Estados Unidos debilitaron significativamente a Irán: “Querían estrangularnos, y ahora somos nosotros quienes los estrangulamos”, declaró.

Un diálogo con obstáculos y presión internacional

Analistas internacionales advierten que el proceso enfrenta obstáculos importantes. La liberación de activos iraníes bloqueados y la implementación de un alto el fuego en el Líbano aparecen como condiciones clave para avanzar.

Mientras tanto, el mundo sigue de cerca las conversaciones en Islamabad, en un intento por frenar un conflicto que ya impacta en el equilibrio global y en el mercado energético.