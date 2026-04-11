No hubo acuerdo tras tres reuniones entre EE.UU. e Irán y seguirán las negociaciones por la paz en Pakistán
Este nuevo ciclo de diálogo surge tras una extenuante sesión inaugural que se prolongó por casi quince horas y terminó sin un comunicado oficial.
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, se reunió con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif.
Las delegaciones de Estados Unidos e Irán reanudan este domingo sus negociaciones de paz en Islamabad, en un clima de máxima seguridad y hermetismo. El nuevo ciclo de diálogo se produce tras una primera ronda que se extendió durante casi 15 horas y terminó sin un acuerdo ni comunicado oficial.
Según medios iraníes, las conversaciones continuarán con el objetivo de avanzar hacia una hoja de ruta que permita desactivar el conflicto regional que escaló tras la muerte del líder supremo iraní, Ali Khamenei.
Pakistán actúa como mediador estratégico en este proceso, intentando acercar posiciones entre dos potencias enfrentadas. Sin embargo, el escenario es complejo: la inestabilidad en la frontera sur del Líbano, con enfrentamientos entre Israel y el grupo Hezbollah, condiciona el avance de las negociaciones.
El encuentro se desarrolla en el Hotel Serena, fuertemente custodiado, con calles bloqueadas y un amplio operativo de seguridad. Fuentes diplomáticas indicaron que Irán mantiene exigencias clave para avanzar, entre ellas el cese de hostilidades en la región.
Mientras la diplomacia intenta avanzar, crece la tensión en el estratégico estrecho de Ormuz. Irán advirtió que responderá con medidas “severas” ante la presencia de buques militares extranjeros, luego de que Washington confirmara el despliegue de fuerzas navales en la zona.
La Guardia Revolucionaria iraní aseguró que ejercerá control sobre el tránsito marítimo, en un contexto agravado por operaciones de desminado lideradas por Estados Unidos. Este corredor es clave para el comercio global de petróleo, por lo que cualquier escalada genera preocupación internacional.
En paralelo, Qatar anunció la reactivación total de su actividad marítima a partir de este domingo 12 de abril. La medida establece horarios operativos para la navegación, aunque permite actividad plena para embarcaciones pesqueras.
Las autoridades qataríes remarcaron la necesidad de reforzar las medidas de seguridad ante el contexto regional, instando a las tripulaciones a revisar sus sistemas antes de zarpar.
Posturas firmes de Estados Unidos e Israel
Desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump mantuvo una postura cauta y aseguró que no le preocupa el resultado inmediato de las negociaciones.
En tanto, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, adoptó un tono más contundente. Afirmó que los ataques conjuntos con Estados Unidos debilitaron significativamente a Irán: “Querían estrangularnos, y ahora somos nosotros quienes los estrangulamos”, declaró.
Un diálogo con obstáculos y presión internacional
Analistas internacionales advierten que el proceso enfrenta obstáculos importantes. La liberación de activos iraníes bloqueados y la implementación de un alto el fuego en el Líbano aparecen como condiciones clave para avanzar.
Mientras tanto, el mundo sigue de cerca las conversaciones en Islamabad, en un intento por frenar un conflicto que ya impacta en el equilibrio global y en el mercado energético.