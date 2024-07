Oficial, Donald Trump es el candidato republicano: cuáles son sus promesas de campaña más polémicas

trump y la inmigracion .jpg Trump inundó el escenario de la convención republicana con los retrocesos y peligros que trajo la inmigración ilegal a los Estados Unidos. (Foto: Captura TV)

Definió como un profundo retroceso para los Estados Unidos en estos años del "peor presidente de la historia", en alusión a Joe Biden, a quien nombró solo una vez, para luego referirse a él como "el otro".

Con el parche en su oreja derecha, demostró que el ataque que sufrió el pasado sábado no lo apartó ni un milímetro de sus ideas tradicionales, radicales y populista desde que irrumpió en la política.

Trump: "Soportamos un ejército de ilegales que nos invade"

El momento reflexivo del candidato republicano duró solo unos minutos. Luego de querer mostrarse con un tono moderado paraa decir que iba a ser el presidente de la unión de los norteamericanos, retomó, sin prisa y sin pausa todas las ideas radicalizadas que lo llevaron al poder, pero que también, le significaron estar solo 4 años en la Casa Blanca.

El principal foco de sus ataques - esta vez sí, con un tono de voz ameno, pero que no disimuló la gravedad de sus afirmaciones - fue la inmigración ilegal.

"Soportamos una verdadera invasión de ilegales. Es nuestro gran problema en la frontera sur", dijo Trump que siempre evitó referise a México. Para el candidato republicano - ya es oficial desde la noche del jueves, la inmigración ilegal tiene varios puntos que son reales amenazas para los norteamericanos.

Asoció a los inmigrantes ilegales - como siempre lo ha hecho - con los grupos de delincuentes, narcotraficantes y asesinos que han convertido a ciudades seguras de los Estados Unidos en "paraísos para el crimen". Especialmente en aquellas en que los alcaldes son demócratas, como Washington, la capital del país.

Pero también tiene otro costado igualmente complejo. Los inmigrantes ilegales ("aliens" es la expresión en ingles, como alienígenas) aún cuando no sean criminales, tienen un efecto dañiño para la vida de los buenos ciudadanos norteamericanos. "Se quedan con sus trabajos, les quitan sus salarios", dijo Trump. Y como sabe que tiene campo fértil en las minorías, por la mala performance de Biden, dijo que los principales grupos afectados por los "aliens" que se quedan con sus puestos de trabajo son los negros y los latinos - que llegan de manera legal o que son de segunda o tercera generacion en los EE.UU. - aunque no dijo nada sobre quienes son los responsables de contratarlos. Porque son los empleadores los que prefieren tenerlos para no pagarle a un ciudadano con todos sus derechos.

Como la vida está llena de paradojas, el parche en la oreja derecha es la gran confirmación de esa situación, también con este Trump de 2024.

La inmigración ilegal, ¿le salvó la vida?

En un momento de su discurso, Trump llenó el escenario con una seire de gráficos y datos que lo rodearon. Con información de lo que representa la inmigración ilegal: el el crimen organizado, la inseguridad, la venta de drogas y también la pérdida de fuentes de trabajo para ciudadanos que pagan impuestos o llegan al país de manera legal.

"Miren estos gráficos, que son tan impresionantes como buenos", dijo Trump. Explicó que eran los que estaba haciendo referencia en Pensilvania, cuando fue atacado por un francotirador. "No los vi en ese momento, porque cuando gire la cabeza a la derecha para verlos, eso me salvó la vida, si hubiese seguido mirando al frente, la bala habría ingresado en mi cráneo", dijo Trump.

Es decir, que por querer mostrar esos datos de la inmigración ilegal, hizo el movimiento milagroso que le salvó la vida. Además, el tirador abatido, no era un inmigrante, sino un norteamericano de 20 años de edad de Pittsburgh.



Pero sobre ese tema, Trump no tenía datos para mostrar. Solo volvió a remarcar - como siempre - que está totalmente a favor de la portación de armas, en una amplia interpretación de la segunda enmienda de la Consitutucion. El líder republicano cerró el tema de la inmigración ilegal diciendo que Biden anuló o desmanteló todas las excelentes medidas que él había tomado para frenar a los "invasores". Desde el muro más amplio y seguro en la frontera sur, hasta la tolerancia con los que logran traspasarlo.

Por eso, dijo que cuando vuelva a la Casa Blanca, ordenará la más amplia deportación de inmigrantes ilegales en la historia de los Estados Unidos.

Trump: política exterior contra la de Biden

Definió a Joe Biden como el peor de los 10 peores presidentes de los Estados Unidos. Y allí prometió que ya no volvería a nombrarlo y se refirió a él como "el otro". Y estableció estasdiferencias fundamentales con, "el otro".

"America First". Primero EE.UU., para referirse a defender la industria y producción local, frente a competencias como las de China.

solucionará rápidamente las guerras. La de Rusia y Ucrania y la del Israel ("nuestro aliado") y Hamás

El retroceso de Afganistán otra vez en mano de los talibanes fundamentalistas. Volvieron al poder con Biden, peroTrump fue que ordenó la salida de los militares norteamericanos.

Irán estaba quebrado con él, pero con "el otro", están a las puertas de tener la bomba atómica.

Xi jingpin no respeta a los EE.UU. por la debilidad del gobierno demócrata. Lo llamó el problema del "virus chino", para reflotar que para Trump, China contagió abiertamente al mundo de la pandemia de Covid.

Seguridad y tranquilidad para los ciudadanos norteamericanos frente a la decadencia y violencia de estos 4 años.

Donald Trump hablo 90 minutos, más que ningún otro en el momento de ser proclamado candidato a presidente. Suele decirse que cuando alguien atraviesa una situación límite, cambia en muchos elementos de su personalidad. No es el caso del candidato presidencial del partido Republicano.