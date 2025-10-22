"Perrito...": el fuerte e insólito cruce entre Javier Milei y un diputado francés por un reloj

Embed

Un reloj, y la "batalla cultural" en dos continentes

El legislador de la extrema izquierda, que sigue a Jean-Luc Mélenchon en su lucha por suceder a Macron, tiene una colección de relojes de marca. Y fue noticia porque conocida esta "afición o debilidad", una cámara lo tomó en el momento que se quitaba un buen reloj antes de dar una entrevista.

La imagen, inevitablemente como sucede desde hace tiempo, se viralizó por las redes. Así fue que dio la vuelta al mundo. Y llegó a la Casa Rosada. El presidente Milei tomó esa imagen para usarla en sus recurrentes ataques contra sus "enemigos en la batalla cultural". El socialismo, uno de los principales.

El mensaje que puso con esa imagen fue para mostrar "la hipocresía de la izquierda".

le figaró El cruce de Milei con el diputado francés, en la prensa de ese país. (Foto: Le Figaró)

El rebote era inevitable también. Primero, fue la prensa francesa. El diario "Le Figaró" de tendencia de centroderecha, lo puso en primera página y escribió: "El presidente argentino denunció la 'hipocresía' del diputado rebelde, acusado en Francia de haber escondido un reloj de lujo antes de salir al aire".

Pero ahora, es el propio diputado Louis Boyard quien decidió responderle directamente. Y lo hizo apuntando al momento actual de la economía argentina y el alineamiento de Milei con el presidente Trump: "¿Qué hacés hablando de mi reloj?", le cuestionó por su cuenta de "X".

Pero inmediatamente, le sumó una dura réplica que es realmente como un insulto en el mundo de la política. "Vos le estás vendiendo tu país a los yankees por menos que eso. Pedazo de perrito imperialista".

Milei tuvo durante todo el año 2024 una pelea similar con un ministro español y el propio presidente del gobierno de ese país, Pedro Sánchez. Ahora hay otro nombre para agregar a la lista de los "señalados" por Milei como del otro lado de la frontera en la "batalla cultural". Se llama Louis Boyard. Según de que lado uno se ponga en este cruce, puede optar por regalarle un reloj o...no darle ni la hora.