"Perrito...": el fuerte e insólito cruce entre Javier Milei y un diputado francés por un reloj

"¿Qué hacés hablando de mi reloj? Vos le estás vendiendo tu país a los yankees por menos que eso. Pedazo de perrito imperialista", le dijo por su cuenta de X, un diputado francés al presidente argentino, Javier Milei.
El presidente argentino usó a un diputado de la izquierda francesa que ocultó un reloj antes de una nota para criticar a esa ideología. El legislador, le envió una dura respuesta por las redes sociales.
Por un reloj y la batalla "cultural", el cruce de Milei y un diputado de Francia. (Foto: A24.com)
La pelea ideológica con un reloj de por medio. En ese cruce quedó metido el presidente argentino con un legislador de la Asamblea francesa. El rival, se llama, Louis Boyard, diputado del partido de izquierda radical La France Insoumise (LFI) ("Francia insumisa") y protagonizó un incidente que se viralizó por un reloj.
El legislador francés se quitó un reloj para una entrevista, ya que le marcaban una contradicción entre sus ideales y su pasión por relojes caros. Javier Milei, al ver el incidente, lo criticó para ponerlo como ejemplo de su "batalla cultural", en el que el socialismo es uno de sus enemigos principales.
Louis Boyard diputado de la izquierda radical La Francia Insumisa (el de Mélenchon) se quita el reloj antes de aparecer en el canal de noticia y criticar a los “ultra ricos”.
El legislador de la extrema izquierda, que sigue a Jean-Luc Mélenchon en su lucha por suceder a Macron, tiene una colección de relojes de marca. Y fue noticia porque conocida esta "afición o debilidad", una cámara lo tomó en el momento que se quitaba un buen reloj antes de dar una entrevista.
La imagen, inevitablemente como sucede desde hace tiempo, se viralizó por las redes. Así fue que dio la vuelta al mundo. Y llegó a la Casa Rosada. El presidente Milei tomó esa imagen para usarla en sus recurrentes ataques contra sus "enemigos en la batalla cultural". El socialismo, uno de los principales.
El mensaje que puso con esa imagen fue para mostrar "la hipocresía de la izquierda".
El rebote era inevitable también. Primero, fue la prensa francesa. El diario "Le Figaró" de tendencia de centroderecha, lo puso en primera página y escribió: "El presidente argentino denunció la 'hipocresía' del diputado rebelde, acusado en Francia de haber escondido un reloj de lujo antes de salir al aire".
Pero ahora, es el propio diputado Louis Boyard quien decidió responderle directamente. Y lo hizo apuntando al momento actual de la economía argentina y el alineamiento de Milei con el presidente Trump: "¿Qué hacés hablando de mi reloj?", le cuestionó por su cuenta de "X".
Pero inmediatamente, le sumó una dura réplica que es realmente como un insulto en el mundo de la política. "Vos le estás vendiendo tu país a los yankees por menos que eso. Pedazo de perrito imperialista".
Milei tuvo durante todo el año 2024 una pelea similar con un ministro español y el propio presidente del gobierno de ese país, Pedro Sánchez. Ahora hay otro nombre para agregar a la lista de los "señalados" por Milei como del otro lado de la frontera en la "batalla cultural". Se llama Louis Boyard. Según de que lado uno se ponga en este cruce, puede optar por regalarle un reloj o...no darle ni la hora.