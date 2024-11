Qué puede esperar el mundo con Donald Trump como presidente de EE.UU. en 2025: el análisis económico y geopolítico

Este no es el mundo que dejó Donald Trump

El entonces presidente alardeaba de las cifras incomparables de su éxito interno en economía. La inflación más baja de los últimos 50 años, creación récord de puestos de trabajo y también mejoras en la calidad de vida de las minorías (latino, afroamericanos). Pero la pandemia de Covid, le arruinó sus datos, su gestión y borró la posibilidad de ser reelecto. Al mal manejo que hizo del Covid, se le sumó el incipiente regreso de la inflación por la elevadísima emisión de dólares en medio del parate económico.

A eso, grave de por sí, le tiene que agregar los diferentes temas que han hecho del mundo un lugar muy distinto del que conoció en el poder.

los tres líderes mundiales .jpg Trump no oculta sus simpatías por Putin o Xi xingpin. (Foto: Gentileza Cnrp)

Trump: "La guerra en Europa la soluciono en un solo día"

El 22 de febrero de 2022, Rusia invadió Ucrania. El electo presidente criticó a Volodimir Zelensky por el inicio del conflicto: "Nunca debió haber dejado que esa guerra comenzara”, dijo, sin explicar qué pudo haber hecho para evitar una invasión por parte del país que tiene el mayor arsenal de armas nucleares en el mundo.

La responsabilidad es de Vladimir Putin por la guerra que va camino a cumplir 3 años. "Putin es inteligente y nuestros líderes (por Biden y Kamala) son ignorantes", marcó varias veces. En plena campaña dijo que en un solo día puede resolver esa guerra para que termine. ¿Será con un llamado a su amigo Vladimir?¿Convencerá a Zelensky de despedirse de Crimea y el 25 % de su territorio ocupado desde febrero del 2022?

En cuanto avise que comienza su "mediación", el mundo entero controlará el paso de esas famosas 24 horas.

combatiente de Hamas.jpg La situación en Medio Oriente involucra a Israel con Hamás, Hezbollah e Irán. (Foto archivo)

El plan de paz para Medio Oriente de Donald Trump

“Terminemos con esto y volvamos a la paz y dejemos de matar gente”, sentenció en abril de este año sobre el conflicto en Medio Oriente. Pero desde entonces, la guerra entre Israel y Hamas se extendió a los ataques sobre Hezbollah en El Líbano e intercambio "controlado" de misiles con Irán.

Sin duda, Benjamin Netanyahu fue de los primeros en celebrar el triunfo de Trump y lo comunicó en un "tuit". El republicano ha sido un aliado firme de "Bibi" y de Israel. Aunque ahora, también tendrá que lidiar con Hezbollah y las constantes amenazas de Irán de volver a atacar a Israel. El plan para "volver a la paz" en esa región caliente del planeta, no tiene plazo. Ni Trump se animó a ponerlo.

¿Europa, aliado incómodo para Trump?

Ya en su primera etapa, amenazó a los aliados Europeos con aumentar la contribución que espera de esos países para solventar a la OTAN ( incluye a Canadá y a Australia). De lo contrario, dijo seriamente que reduciría la presencia económica y militar en la Alianza Atlántica. "Estados Unidos puede defenderse solo, no necesita a Europa y menos, si no pagan para sostener la defensa".

Emmanuel Macron, captó el mensaje y comenzó a bosquejar un "sistema europeo de defensa". Pero en 2021 llegó Joe Biden y todo siguió como fue siempre. Aunque el regreso de Trump es como una nube que vuelve a estacionarse sobre el cielo europeo. No por nada, Giorgia Meloni, la premier italiana, al saludar al ganador en las elecciones de EE.UU. habló de la "alianza inquebrantable entre ambos países". Para peor, la estratega Ángela Merkel ya no está en Alemania. Lo sucedió como Canciller, Olaf Scholz, quien no para de acumular desastres electorales y para peor - en la perspectiva de Trump - es socialdemócrata.

Trump y la "competencia equilibrada" con China

Estados Unidos y China mantuvieron una guerra comercial durante 18 meses en la primera gestión de Trump. Hasta que llegaron a un acuerdo. Para tener una "competencia pero sin llegar al enfrentamiento" por temor a una nueva guerra mundial. El magnate republicano se ha prodigado en elogios para el líder autoritario chino. "Llevarse bien con Xi es algo bueno, no malo. Está en la cima del juego". Así lo definió el republicano.

Con el anuncio de aranceles y protección a la industria norteamericana, se avizora otro encontronazo comercial con China. Pero Donald y Xi son "amigos". ¿No hay de qué preocuparse?

trump con Milei.jpg ¿Será Milei el mejor aliado de Trump en la región? (Foto: Gentileza Infoallen)

Milei, el libertario fanático de Trump

Los planetas se alinearon en política internacional para el presidente argentino. Asumido como el único libertario que manda en el mundo, admira a Trump y trabó una relación especial con Elon Musk (¿será el 'Sturzenegger' de la Casa Blanca?

En Sudamérica, Donald Trump no tiene mucho para elegir. Ni Lula, ni Maduro, ni con Arce, ni con Petro o Boric, tiene una coincidencia ideológica. Al contrario, aunque Boric exhibe un republicanismo democrático que no muestran los anteriores. Uruguay, ahora es una incógnita.

Por lo que le quedan Boluarte ( transitoria en Perú), Peña ( en Paraguay), Noboa (en Ecuador) y Javier Milei (en la Argentina).

El presidente argentino tiene una ventaja comparativa con los demás. Desde que asumió el poder - cada vez que puede - expresa su alineamiento explícito con Israel y los Estados Unidos. Diana Mondino, lo comprendió al ser eyectada de la cancillería por la votación sobre el embargo a Cuba.

Pero qué puede dar ese alineamiento. ¿Ser el aliado principal de Trump en la región? ¿Eso se traducirá en dinero fresco del FMI - por ejemplo - para salir del Cepo?¿Reemplazo del Swap chino a cambio de desmantelar el enclave en Neuquén? Se verá sobre la marcha. Pero en este caso, ponemos el acento del lado argentino.

El fondo de la nota es mostrar que el mundo que encontrará a Trump nuevamente en la Casa Blanca, es muy diferente al que dejó de ver, hace apenas 4 años.