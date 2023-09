Qué son los IgNobel, los premios más estrafalarios que se entregan en Harvard

Y como no podía ser menos, la Argentina también logró una distinción en este galardón internacional muy particular. Pero el lema de los premios es toda una definición de intenciones.

"Primero hacen reír, pero luego hacen pensar"

Ese es el objetivo de la distinción que otorga cada año, la Universidad de Harvard en el Reino Unido. Comenzaron en 1991 por lo que luego de 22 años, se puede pensar que es un premio que vale la pena recibir. Por culpa de la pandemia pasó a entregarse por videoconferencias, pero el formato gustó y se mantiene aún hoy.

Pero, ¿de qué se tratan estas curiosas distinciones? Como apuntan en Harvard, el objetivo inmediato es provocar risas, despertar simpatías. Aunque de fondo queda la intención fundamental: hacer pensar.

Es fácil de comprender con un ejemplo. En una edición anterior, una de las triunfadoras ganó el premio por una frase que en cuánto la lea, entenderá todo. Se va a reír por lo extravagante, pero seguro, se quedará pensando y terminará dándole la razón.

ig nobel 1.jpg Premios para hacer reír inmediatamente, pero de fondo nos dejarán pensando. (Foto: IG Nobel)

La ganadora lucía en una pechera sobre su vestido la siguiente frase: "La vida es demasiado corta para RTFM". Son las siglas de "Read de Fucking Manual" que traducido significa: "La vida es demasiado corta para Leer el Puto Manual". Inapelable.

Repasemos algunas de las distinciones de este año.

La educación, un aburrimiento (muchas veces)

El IG Nobel de educación fue para un grupo de estudiosos que postuló: "El impacto en la educación que producen profesores aburridos, que aburren a los alumnos y bajan su motivación para aprender".

ig nobel de educación.jpg Demostración más que cierta: profesores aburridos, aburren a sus alumnos y los desmotivan. (Foto: Captura de TV)

Demostraron que los alumnos "perciben" e inmediato a un profesor aburrido y eso es inversamente proporcional a la motivación por aprender. Todos pasamos por experiencias similares.

Recordar: primero la risa y de fondo, la reflexión.

El valor de la palabra de corrido

El IG Nobel de literatura está más que bien otorgado. Los laureados presentaron un estudio sobre las sensaciones que tienen las personas que repiten una palabra muchas, muchas, muchas,muchas , muchas ,muchas veces al hablar .

ig nobel de literatura.jpg El nobel IG de literatura, por repetir sin sentido palabras muchas veces encadenadas. (Foto: Captura de TV)

Una situación que con toda seguridad, padecemos - o hacemos - a diario. Los ganadores demostraron qué pasa por el cerebro cuando las personas hablan así.

El IG noble de Psicología

Otra demostración empírica de lo acertado del lema de estos premios. En Psicología, los ganadores estudiaron un fenómeno universal: "El efecto de imitación que logra una persona que parada en la calle, de pronto comienza a mirar hacia arriba".

ig nobel psicología.jpg Experiencias que mueven a risa, pero dejan pensando, la base de los premios. (Foto: Captura de TV)

Es imposible no haber caído en esa "trampa" alguna vez ( o a menudo). Esperar en un semáforo para cruzar la calle es el momento más indicado. Si no se dio cuenta o nunca le pasó (no le creo), inténtelo en cuánto pueda y verá. En Harvard saben lo que dicen.

Medicina o escatología, pero también es cierto

El premio de este año en medicina fue para una auténtica curiosidad, también universal, se puede asumir. Ganaron por averiguar si el número de pelos en cada fosa nasal es exactamente el mismo.

ig nobel medicina.jpg Los trabajos más inesperados pueden ganar este premio que lleva 22 años de continuidad. (Foto: Captura de TV)

La parte extraña del trabajo consagrado es que usaron cadáveres para "contar los pelitos", pero bueno, no me diga que jamás intentó calcular cuántos tenemos en esos momentos tan incómodos que no vale la pena describir.

La Argentina siempre está

Ya apuntamos que con 22 años consecutivos, los "innobles" Nobel tienen un prestigio ganado. Entonces, nuestro país no podía estar ausente. La Argentina tuvo investigadores premiados en un trabajo con representantes de varios países, que es "fundamental".

ig nobel comunicacion argentina.jpg La Argentina, en los premios de comunicación, por leer para atrás de corrido. (Foto: Captura de TV)

El premio de la comunicación fue hallar cómo se desarrolla la habilidad de leer en sentido inverso un texto bien escrito. O sea, leer al revés una frase, aunque no sean palíndromos.

Ejemplo: ante la mirada de "aunque no sean palíndromos", la persona lee de corrido..."somordnalip naes on eqnau. (la "u" luego de la "q" no se pronuncia en "aunque" ni en "euqnau").

¡Atenti con el premio!

Para seguir con los hermanos mayores, Harvard también da un premio especial a los ganadores. Los laureados con en Nobel reciben 1.100.000 dólares.

Los IG Nobel entregan un billete de 10 trillones de dólares de Zimbabue. Un billete de una moneda estrafalaria, que ya no existe más a la que el gobierno de ese país africano tuvo que acudir cuando se lo devoraba la hiperinflación constante.

10 trillones de dolares de zimbabue.jpg Un billete de 10 trillones de dólares de Zimbabue, una moneda devorada por la hiperinflación que ya no existe más. (Foto: IGNoble)

Pero atención, porque en este 2023, el ranking de países con inflación está así:

1. Venezuela

2. El Líbano

3. Argentina

4. Zimbabue

No sea cosa que el año que viene cambien de moneda para acompañar al premio en Harvard.