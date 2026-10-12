Tensión en Medio Oriente: el momento en que bombardean el aeropuerto de Arabia Saudita

La ofensiva representa una nueva escalada en el conflicto regional y expone las dificultades de los sistemas de defensa sauditas para interceptar los proyectiles. Riad investiga cómo los ataques lograron alcanzar instalaciones aeroportuarias pese a las medidas de protección.

Estos ataques se deben a que el gobierno saudí apoya al ejército regular del débil gobierno yemení, en guerra civil con los hutíes. Con el agravante de que Arabia Saudita, uno de los mayores productores mundiales de petróleo tiene ahora un grave problema. La salida del crudo por el Golfo Pérsico está afectada por la crisis entre EE.UU. e Irán.

Los hutíes tomaron dos pequeñas islas estratégicas en la salida del Mar Rojo. Por lo tanto, también afectan el paso de mercaderías - petróleo por ejemplo - que pasan desde y hacia el Canal de Suez. Arabia Saudita, justamente, tiene puertos en el Mar Rojo que ven complicada su operación con estos bombardeos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que analiza la posibilidad de sumarse a los ataques sauditas contra los hutíes. Hasta ahora, Washington venía desoyendo el pedido de una acción conjunta desde Riad, pero este último ataque puede hacer cambiar todo.

Un ataque de alta eficiencia de un grupo rebelde contra un país poderoso

La ofensiva de los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, marcó una de las agresiones más graves contra territorio saudita en más de una década y expuso las dificultades de sus defensas aéreas para interceptar los proyectiles. Pero los ataques no son un episodio aislado. Forman parte de una escalada que combina la guerra civil yemení, la disputa regional entre Arabia Saudita e Irán y la lucha por el control de rutas estratégicas para el comercio mundial de petróleo, tanto en el Mar Rojo como en el Golfo Pérsico.

La estrategia de los hutíes: golpear donde más le duele a Riad

Los hutíes intensificaron sus operaciones contra aeropuertos, instalaciones petroleras y otros objetivos estratégicos sauditas. El objetivo es elevar el costo económico y político de la intervención de Riad en Yemen y responder a los bombardeos contra las posiciones rebeldes.

El aeropuerto de la capital representa un blanco especialmente sensible: afecta los vuelos internacionales, perjudica la actividad económica y proyecta una imagen de inseguridad sobre un país que busca atraer inversiones, turismo y negocios internacionales.

Los hutíes, en sus exitosos ataques sobre Arabia Saudita y la amenaza contra los pasos del petróleo por el Mar Rojo. (Foto: A24.com)

El control del Mar Rojo, una pieza clave de la ofensiva

La escalada también tiene una dimensión estratégica. Los hutíes avanzaron sobre zonas cercanas al estrecho de Bab el-Mandeb, un paso fundamental entre el Mar Rojo y el Golfo de Adén por el que circulan mercancías y suministros energéticos. Las fuerzas del Gobierno yemení, respaldadas por Arabia Saudita, lanzaron una contraofensiva para recuperar posiciones y limitar el avance rebelde.

En ese escenario, los ataques contra territorio saudita funcionan como una herramienta de presión: obligan a Riad a repartir sus recursos militares y elevan el riesgo de una interrupción de las exportaciones de petróleo. La inestabilidad puede repercutir en los precios internacionales de la energía y alimentar las presiones inflacionarias.

Los hutíes, confirman su ataque al aeropuerto de Riad, capital de Arabia Saudita. (Foto: Reuters)

Un "escudo de defensa" que se revela ineficaz

Arabia Saudita cuenta con uno de los sistemas de defensa aérea más costosos de Medio Oriente, integrado por baterías de misiles Patriot, de fabricación estadounidense, y otros sistemas diseñados para detectar e interceptar amenazas desde el aire.

Su función es identificar el lanzamiento de misiles balísticos, calcular sus trayectorias y destruirlos antes de que alcancen aeropuertos, instalaciones petroleras o centros urbanos. Un "escudo o domo" al estilo de lo que ha perfeccionado Israel. Pero para los saudíes, está demostrando ser sumamente ineficaz.

El sistema, sin embargo, no constituye un escudo hermético. Su eficacia depende de la distancia desde la que se detecta la amenaza, el tiempo disponible para responder, la cantidad de proyectiles lanzados y la capacidad de las baterías para cubrir diferentes objetivos simultáneamente.

Los hutíes aprovechan esas limitaciones mediante el empleo combinado de misiles y drones, que obligan a las defensas sauditas a responder a amenazas de características y velocidades diferentes. Los ataques múltiples pueden saturar los sistemas de detección e interceptación, mientras que los proyectiles de menor costo obligan al defensor a utilizar municiones mucho más caras.

La situación se agravó por las recientes conquistas territoriales de los hutíes, que avanzaron sobre zonas próximas al estrecho de Bab el-Mandeb, un paso estratégico para el transporte mundial de petróleo y gas.

Arabia apoya al endeble gobierno "legal" de Yemen. Y los rebeldes se muestran capaces de producir un importante daño a un gran productor de petróleo y gas en el mundo. Medio Oriente suma otra situación de riesgo a una paz más que frágil.