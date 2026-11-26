Kylie Arellano . (Fotos: Facebook Global News)

El acusado la trasladó hasta su vivienda en Huntington, Oregon, donde presuntamente la mantuvo retenida en el sótano. Durante más de un año, la adolescente habría sido sometida a distintas formas de violencia y aislamiento, mientras su familia continuaba con la búsqueda.

Among Us: el videojuego que permitió rescatar a una adolescente secuestrada

En medio del cautiverio, Kylie consiguió acceder a un teléfono celular que únicamente podía conectarse a internet mediante Wi-Fi. Esa posibilidad terminó convirtiéndose en su oportunidad para pedir ayuda. En octubre de 2026, la adolescente comenzó a conversar con Landon Tresp, un joven de 16 años, a través de Among Us, un videojuego de estrategia y trabajo en equipo.

El adolescente le contó a su madre, Khristina, sobre las conversaciones que mantenía con Kylie. El intercambio continuó en otras plataformas hasta que, el 31 de octubre, la joven reveló su verdadera identidad y confesó que estaba secuestrada. Aunque sabía que se encontraba en Oregon, desconocía la ciudad en la que permanecía cautiva. Además, temía que las autoridades hubieran abandonado su búsqueda.

La madre de Landon logró comunicarse con ella mediante Discord y reunió información que permitió alertar a las autoridades federales. Finalmente, el 1° de noviembre, agentes del FBI localizaron a la adolescente, concretaron su rescate y la trasladaron a un centro médico para que recibiera atención.

Landon Tresp y su madre, Khristina, ayudaron a Kylie Arellano. (Foto: gentileza BBC)

La detención del acusado y la investigación del FBI

Adam Harmel fue detenido durante un control vehicular en Ontario, Oregon. Posteriormente, los investigadores encontraron elementos en su domicilio que respaldarían el testimonio de la adolescente.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Kylie habría sido blanco de grupos que promueven la violencia, las amenazas y las autolesiones entre menores de edad. El director del FBI, Kash Patel, aseguró que la agencia trabaja para identificar a los responsables de estas organizaciones y llevarlos ante la Justicia.

No obstante, hasta el momento no se estableció una vinculación directa entre Harmel y esos grupos extremistas. La investigación continúa a cargo del FBI de Salt Lake City, la fuerza conjunta antiterrorista y la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia estadounidense.