Finalmente, Fefe despejó todas las dudas y reveló que la convocada es nada menos que Marta Fort, quien se suma así a la expectativa por la nueva edición del certamen.

La noticia generó sorpresa en el estudio y motivó la opinión de Ángel de Brito, quien se mostró poco convencido con la elección de volver a convocar a figuras que ya tuvieron exposición en el universo del entretenimiento. "A mí me parece, no por Marta, me parece un error repetir personajes", manifestó el conductor.

Qué se sabe del nuevo Bailando de Telefe

La noticia sobre las primeras figuras que formarían parte del certamen llega después de que PrimiciasYa.com revelara en exclusiva que Santiago del Moro estaría al frente de la conducción del nuevo ciclo de Telefe. Tiempo después, el propio presentador ratificó la información y se refirió al desafío laboral que tiene por delante, además de adelantar algunas características de la propuesta.

El formato elegido será Bailando con las Estrellas, la versión local del reconocido concurso internacional Dancing with the Stars. En este programa, diferentes personalidades se asocian con bailarines profesionales para demostrar sus habilidades en la pista a través de distintas coreografías que luego son evaluadas por un jurado.

El reality se perfila como uno de los platos fuertes de la programación de Telefe para 2027 y está previsto que se emita antes del regreso de una nueva temporada de Gran Hermano. Aunque la realización del ciclo ya está confirmada, aún resta conocer detalles importantes, como cuándo será el estreno, quiénes integrarán el jurado y qué famosos terminarán sumándose a la competencia.