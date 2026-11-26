Vernaci retomó esa última frase con una reflexión sobre la maternidad. “Cuando las cosas te pasan a vos y no a tus hijos, uno agradece”.

Qué contó Wanda Nara sobre su diagnóstico y el tratamiento

Wanda Nara confirmó el 28 de octubre de 2023 que tenía leucemia, al responder una pregunta en Instagram. Explicó que le había llevado tiempo poder hablar de su diagnóstico. A fin de ese año publicó un parte médico de Fundaleu, fechado el 24 de octubre, que precisaba que se trataba de leucemia mieloide crónica. El documento indicaba que estaba bajo seguimiento desde julio de 2023 y que, en ese momento, respondía favorablemente al tratamiento.

En octubre de 2024, durante una entrevista con Susana Giménez, contó que tomaba varias pastillas y que una de sus hijas a veces se acercaba con la medicación y un vaso de agua para recordárselo. En esa misma charla dejó una reflexión en la misma línea que la que compartió con la Negra Vernaci en MasterChef Celebrity (Telefe) dos años después. “Si hay alguien en mi familia que tenía que pasar por algo así, me alegra que haya sido yo, porque soy la más fuerte”.

El 12 de octubre de 2025, en La divina noche de Dante (eltrece), dijo que la enfermedad estaba controlada y contó que había cambiado de tratamiento. En agosto de 2026, volvió a mostrar en Instagram parte de su seguimiento médico. “Hoy arranqué así. Mi control y tratamiento que mucho no comparto con ustedes”, escribió junto a una imagen de esa jornada.