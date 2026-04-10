En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Mundo
Medio Oriente
Irán
Tregua

Tensión en Medio Oriente: Irán llegó a negociar con EE.UU. y crecen las amenazas por el estrecho de Ormuz

El objetivo es avanzar en conversaciones con Washington en un contexto marcado por la desconfianza y la presión geopolítica. La comitiva de Teherán está encabezada por el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi.

La delegación iraní a su llegada a Islamabad este viernes para pláticas con la parte estadounidense. Foto: ISNA.

La delegación iraní a su llegada a Islamabad este viernes para pláticas con la parte estadounidense. Foto: ISNA.

La crisis en Medio Oriente suma nuevos capítulos en la antesala de negociaciones clave entre Irán y Estados Unidos. Mientras la delegación iraní ya se encuentra en Islamabad para iniciar el diálogo, crecen las advertencias sobre posibles represalias y se intensifican los movimientos diplomáticos en la región.

Leé también La encargada de negocios de EEUU llegó a Caracas para reabrir la misión diplomática en Venezuela
Laura Dogu llegó a Venezuela (Foto: X)

La comitiva de Teherán está encabezada por el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, y el presidente del Parlamento, Mohammad-Bagher Ghalibaf. El objetivo es avanzar en conversaciones con Washington en un contexto marcado por la desconfianza y la presión geopolítica.

Sin embargo, medios iraníes advirtieron que si el resultado de las negociaciones no satisface a Irán y al llamado “Eje de la Resistencia”, podrían producirse ataques contra intereses estadounidenses en la región, lo que eleva el nivel de alerta internacional.

petroleros-y-cargueros-se-alinean-en-el-estrecho-de-ormuz-vistos-desde-khor-fakkan-emiratos-arabes-unidos-el-miercoles-11-de-marzo-de-2026-foto-apaltaf-qadri-XBXBMYS7QRHFTC7XFWVEN6TDTU
Crecen las amenazas por el estrecho de Ormuz.&nbsp;

Crecen las amenazas por el estrecho de Ormuz.

Líbano e Israel negocian el desarme de Hezbollah

En paralelo, la Presidencia de Líbano confirmó que el próximo martes 14 de abril se realizará una reunión con Israel en Washington para discutir el desarme de Hezbollah, uno de los puntos más sensibles del conflicto regional.

Según un comunicado oficial, el encuentro fue acordado tras una primera conversación entre diplomáticos de ambos países junto a representantes de Estados Unidos. La reunión se llevará a cabo en el Departamento de Estado y tendrá como eje la posibilidad de declarar un alto el fuego e iniciar negociaciones formales bajo mediación estadounidense.

Este avance diplomático busca contener la escalada en el frente libanés, considerado uno de los focos más inestables del actual escenario en Medio Oriente.

el-presidente-estadounidense-donald-trump-foto-efe-QNQWJIL66JCK5JD23Z5EHVYPDI
El presidente estadounidense, Donald Trump (Foto: EFE)

El presidente estadounidense, Donald Trump (Foto: EFE)

Trump presiona por el control del estrecho de Ormuz

En este contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el estratégico estrecho de Ormuz será reabierto “bastante pronto”, incluso sin la cooperación de Irán.

Vamos a abrir el golfo con o sin ellos”, afirmó antes de partir desde Washington, en referencia a este paso clave por donde circula gran parte del petróleo mundial.

La declaración refuerza la postura de Estados Unidos de garantizar la libre navegación en la zona, aun si eso implica escalar el conflicto, en un momento en el que las negociaciones y las amenazas conviven en un delicado equilibrio.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Medio Oriente Irán Estados Unidos Washington
Notas relacionadas
Donald Trump anunció que subirá los aranceles globales al 15% tras el fallo de la Corte Suprema de EEUU
EEUU afirmó que Irán divulga mentiras "para esconder" el debilitamiento de su capacidad militar
Trump advirtió a Irán antes de la mediación en Pakistán: "Estamos llevando a cabo un rearme"

Últimas Noticias

Más sobre Mundo

Más sobre Mundo

Te puede interesar