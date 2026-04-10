Tensión en Medio Oriente: Irán llegó a negociar con EE.UU. y crecen las amenazas por el estrecho de Ormuz
El objetivo es avanzar en conversaciones con Washington en un contexto marcado por la desconfianza y la presión geopolítica. La comitiva de Teherán está encabezada por el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi.
La delegación iraní a su llegada a Islamabad este viernes para pláticas con la parte estadounidense. Foto: ISNA.
La crisis en Medio Oriente suma nuevos capítulos en la antesala de negociaciones clave entreIrán y Estados Unidos. Mientras la delegación iraní ya se encuentra en Islamabad para iniciar el diálogo, crecen las advertencias sobre posibles represalias y se intensifican los movimientos diplomáticos en la región.
La comitiva de Teherán está encabezada por el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, y el presidente del Parlamento, Mohammad-Bagher Ghalibaf. El objetivo es avanzar en conversaciones con Washington en un contexto marcado por la desconfianza y la presión geopolítica.
Sin embargo, medios iraníes advirtieron que si el resultado de las negociaciones no satisface a Irán y al llamado “Eje de la Resistencia”, podrían producirse ataques contra intereses estadounidenses en la región, lo que eleva el nivel de alerta internacional.
Líbano e Israel negocian el desarme de Hezbollah
En paralelo, la Presidencia de Líbano confirmó que el próximo martes 14 de abril se realizará una reunión con Israel en Washington para discutir el desarme de Hezbollah, uno de los puntos más sensibles del conflicto regional.
Según un comunicado oficial, el encuentro fue acordado tras una primera conversación entre diplomáticos de ambos países junto a representantes de Estados Unidos. La reunión se llevará a cabo en el Departamento de Estado y tendrá como eje la posibilidad de declarar un alto el fuego e iniciar negociaciones formales bajo mediación estadounidense.
Este avance diplomático busca contener la escalada en el frente libanés, considerado uno de los focos más inestables del actual escenario en Medio Oriente.
Trump presiona por el control del estrecho de Ormuz
En este contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el estratégico estrecho de Ormuz será reabierto “bastante pronto”, incluso sin la cooperación de Irán.
“Vamos a abrir el golfo con o sin ellos”, afirmó antes de partir desde Washington, en referencia a este paso clave por donde circula gran parte del petróleo mundial.
La declaración refuerza la postura de Estados Unidos de garantizar la libre navegación en la zona, aun si eso implica escalar el conflicto, en un momento en el que las negociaciones y las amenazas conviven en un delicado equilibrio.