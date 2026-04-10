Tensión en Medio Oriente: Irán llegó a negociar con EE.UU. y crecen las amenazas por el estrecho de Ormuz

Según un comunicado oficial, el encuentro fue acordado tras una primera conversación entre diplomáticos de ambos países junto a representantes de Estados Unidos. La reunión se llevará a cabo en el Departamento de Estado y tendrá como eje la posibilidad de declarar un alto el fuego e iniciar negociaciones formales bajo mediación estadounidense.

Este avance diplomático busca contener la escalada en el frente libanés, considerado uno de los focos más inestables del actual escenario en Medio Oriente.

el-presidente-estadounidense-donald-trump-foto-efe-QNQWJIL66JCK5JD23Z5EHVYPDI El presidente estadounidense, Donald Trump (Foto: EFE)

Trump presiona por el control del estrecho de Ormuz

En este contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el estratégico estrecho de Ormuz será reabierto “bastante pronto”, incluso sin la cooperación de Irán.

“Vamos a abrir el golfo con o sin ellos”, afirmó antes de partir desde Washington, en referencia a este paso clave por donde circula gran parte del petróleo mundial.

La declaración refuerza la postura de Estados Unidos de garantizar la libre navegación en la zona, aun si eso implica escalar el conflicto, en un momento en el que las negociaciones y las amenazas conviven en un delicado equilibrio.